Україна закупить у Польщі 100 БТР Rosomak - Моравецький
Степан Смишляєв
2 год. тому
Коштом Євросоюзу й США Україна придбає в польського виробника 100 БТР Rosomak, повідомили в Варшаві.
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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував закупівлю Україною 100 бронетранспортерів польського виробництва Rosomak ("Росомаха") коштами Євросоюзу і США. Про це Моравецький повідомив у поширеному в суботу, 1 квітня, дописі в мікроблозі Twitter.
"Українська армія закупить у нас 100 "Росомах", які виробляють у Семяновицях-Шльонських. "Росомахи" - це бронетранспортери найвищого класу. Оплату за цю покупку буде здійснено з грошей ЄС і США", - написав Моравецький.
Rosomak є ліцензійною копією фінського БТР Patria, розробленого 2001 року. Виробництво Rosomak розпочалося 2002 року. Ці бронемашини застосовувалися на першому етапі війни в Афганістані в 2001-2014 роках. Існує декілька модифікацій БТР Rosomak, зокрема із посиленою бронею, розвідувальні та санітарно-евакуаційні, повідомляє компанія-виробник Rosomak SA.
Прем'єр Польщі не уточнив про які саме модифікації БТР ідеться і коли може розпочатися постачання.
Польща збільшить виробництво боєприпасів для України
Минулого тижня Моравецький анонсував розширення виробничих потужностей польського державного виробника боєприпасів Dezamet, насамперед - для забезпечення постачання боєприпасів Україні в рамках програми, що фінансується ЄС і Норвегією.
Він також висловив сподівання, що приватні польські збройові компанії так само збільшать виробництво боєприпасів.