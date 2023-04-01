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Бронетранспортер Rosomak
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував закупівлю Україною 100 бронетранспортерів польського виробництва Rosomak Фото: Kacper Pempel/REUTERS
ПолітикаПольща

Україна закупить у Польщі 100 БТР Rosomak - Моравецький

Степан Смишляєв
2 год. тому

Коштом Євросоюзу й США Україна придбає в польського виробника 100 БТР Rosomak, повідомили в Варшаві.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував закупівлю Україною 100 бронетранспортерів польського виробництва Rosomak ("Росомаха") коштами Євросоюзу і США. Про це Моравецький повідомив у поширеному в суботу, 1 квітня, дописі в мікроблозі Twitter.

"Українська армія закупить у нас 100 "Росомах", які виробляють у Семяновицях-Шльонських. "Росомахи" - це бронетранспортери найвищого класу. Оплату за цю покупку буде здійснено з грошей ЄС і США", - написав Моравецький.

Rosomak є ліцензійною копією фінського БТР Patria, розробленого 2001 року. Виробництво Rosomak розпочалося 2002 року. Ці бронемашини застосовувалися на першому етапі війни в Афганістані в 2001-2014 роках. Існує декілька модифікацій БТР Rosomak, зокрема із посиленою бронею, розвідувальні та санітарно-евакуаційні, повідомляє компанія-виробник Rosomak SA.

Прем'єр Польщі не уточнив про які саме модифікації БТР ідеться і коли може розпочатися постачання.

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Польща збільшить виробництво боєприпасів для України

Минулого тижня Моравецький анонсував розширення виробничих потужностей польського державного виробника боєприпасів Dezamet, насамперед - для забезпечення постачання боєприпасів Україні в рамках програми, що фінансується ЄС і Норвегією. 

Він також висловив сподівання, що приватні польські збройові компанії так само збільшать виробництво боєприпасів.

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