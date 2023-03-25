Польща істотно збільшить випуск боєприпасів для України

Польський державний виробник боєприпасів суттєво нарощує потужності - в тому числі й для потреб України, пояснив Матеуш Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував істотне розширення виробничих потужностей польського державного виробника боєприпасів - підприємства Dezamet. Відповідну заяву Моравецький зробив у суботу, 25 березня, в інтерв'ю Радіо RMF.

"Цей завод може розраховувати на нові замовлення і кошти, ми будемо запускати нові виробничі лінії на цьому та інших підприємствах з виробництва боєприпасів", - запевнив Моравецький. "Ми хочемо якомога швидше наростити обсяги виробництва (боєприпасів. - Ред.) у кілька разів", - додав він.

За словами очільника польського уряду, розширення виробничих потужностей підприємства покликане насамперед забезпечити постачання боєприпасів Україні в рамках програми, що фінансується ЄС і Норвегією. Заява Моравецького пролунала на тлі запланованого на понеділок візиту комісара ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона до підприємства Dezamet.

Раніше цього тижня сімнадцять країн-членів ЄС і Норвегія домовилися про спільну закупівлю боєприпасів для допомоги Україні, а також задля поповнення власних запасів.

Dezamet - підрозділ державного виробника зброї Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) - виробляє боєприпаси для артилерії, мінометів і гранатометів, а також є одним з понад 50 підприємств групи PGZ, що спеціалізується на розробці й виробництві озброєння.

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Сама PGZ планує збільшити кількість персоналу на кілька тисяч осіб, заявив 24 березня генеральний директор польського держконцерну Себастьян Хвалек, повідомляє Reuters. Наразі в концерні працює близько 20 тисяч осіб.

Водночас Моравецький висловив в інтерв'ю сподівання, що приватні польські збройові компанії також збільшать виробництво боєприпасів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вказав на суттєвий брак боєприпасів як одну з головних перешкод для початку контрнаступу українських сил..