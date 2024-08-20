Олещук: ЗСУ знищили на Курщині підземний пункт управління

Про знищення пункту управління в Курській області РФ повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Авіація Повітряних сил Збройних сил України знищила керованою авіабомбою AASM Hammer на Курському напрямку російський підземний пункт управління. Про це вранці у вівторок, 20 серпня, повідомив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук. Він опублікував у Telegram відео на підтвердження цієї операції.

Олещук додав, що авіація ПС ЗСУ завдає ударів по об'єктах противника на Курському напрямку щодня.

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Три уражені мости через річку Сейм

Так, 19 серпня міністерство оборони Росії підтвердило ураження українськими силами третього мосту через річку Сейм у Курській області Росії. Міст був пошкоджений, за даними РФ, напередодні.

18 серпня Київ заявляв продва знищені стратегічні мости через Сейм, завдяки чому обмежені постачання Росії, яка намагається перешкодити Україні зміцнити свої позиції на Курщині.

Військова операція ЗСУ в Курській області

Про те, що ЗСУ почали наступальні дії на Курщині російська влада вперше заявила 6 серпня. Україна тривалий час не коментувала цю інформацію. Лише 12 серпня президент Володимир Зеленський, що Україна контролює близько тисячі квадратних кілометрів у Курській області.

Станом на 19 серпня українські військові, за даними Києва, взяли під контроль 92 населені пункти на площі 1250 квадратних кілометрів Курської області. Водночас наступ російської армії на Донбасі триває.