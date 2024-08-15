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РФ била КАБАми по Харківщині: двоє загиблих, 12 поранених

Степан Смишляєв
15 серпня 2024 р.

Загалом від атак російських військ 15 серпня на Харківщині, Донеччині і Херсонщині загинули щонайменше шестеро людей, понад 15 дістали поранень

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Наслідки ударів військ РФ по Куп'янську (архівне фото)
Через атаки військ РФ в регіонах України 15 серпня загинули не менше чотирьох людейФото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

Протягом четверга, 15 серпня, російські війська завдали низку повітряних ударів по різних регіонах України. Зокрема, у Харківській області росіяни поцілили керованими авіабомбами (КАБ) по кількох населених пунктах, вбивши двох цивільних, повідомила регіональна прокуратура.

Війська РФ скинули авіабомби на цивільне підприємство у селищі Приколотне Купʼянського району Харківщини близько 15:30. Через атаку почалася пожежа у складській будівлі площею 800 квадратних метрів.

Загинули двоє працівників підприємства віком 44 та 57 років. Ще шестеро співробітників - дві жінки та четверо чоловіків - отримали поранення.

Також КАБами війська РФ вдарили по Золочеву на Харківщині, пошкодивши щонайменше 26 житлових будинків, господарчі приміщення, музичну школу, дитячий садок, чотири автомобілі тощо.

Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них - 12-річний хлопець.

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Загиблі на Донеччині і Херсонщині

Протягом дня від атак росіян потерпали і мешканці Донецької області. Війська РФ поцілили зі ствольної артилерії в будинок 37-річного мешканця села Миколаївка у Краматорському районі. Чоловік загинув.

У Покровському районі троє людей постраждали внаслідок обстрілу заправки, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін. Ввечері він повідомив про обстріли села Верхньокам'янське Званівської громади, де загинули чоловік та жінка. 

Мешканців Херсонщини росіяни тероризували дронами. За даними голови ОВА Олександра Прокудіна, зокрема, вони скинули вибухівку з БпЛА на 60-річного чоловіка у селі Козацьке Каховського району. Він дістав смертельні поранення.

 

У селі Гаврилівка Бериславського району російські війська скинули вибухівку з дрона на автомобіль, у якому перебували чоловіки, 60 та 61 років. Чоловіки отримали численні поранення і були ушпиталені, зазначили в Херсонській обладміністрації.

Дронами і артилерією війська РФ атакували і низку громад Нікопольского району Дніпропетровщини. Там пошкоджені будинки, інфраструктура, приватне і транспортне підприємства, агрофірма, станція техобслуговування. Минулося без загиблих та поранених, повідомив голва ОВА Сергій Лисак.

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