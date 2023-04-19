Україна викликає посла в Білорусі для консультацій

Після того як правитель Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним МЗС України викликало свого посла з Мінська Ігоря Кизима для консультацій.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України викликало українського посла в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій. Причиною цього стала зустріч у вівторок, 18 квітня, білоруського правителя Олександра Лукашенка з ватажком псевдоутворення "ДНР" Денисом Пушиліним.

МЗС назвало зустріч "спробою легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку".

"Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ", - ідеться в заяві міністерства.

Київ закликав Мінськ утримуватися від "подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України".

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Зустріч Лукашенка з Пушиліним

Лукашенко прийняв Пушиліна 18 квітня в Мінську. "Що Білорусь може зробити для Донецька, чим ми можемо допомогти?.. Ми готові надати відповідну допомогу та підтримку для того, щоб не чужі нам люди там нарешті перестали страждати", - казав Лукашенко на зустрічі.

Як повідомлялося, на початку січня Мінськ заявив про нарощування у Білорусі спільних військ з РФ, а наприкінці березня президент Росії Володимир Путін повідомив про наміри розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Своєю чергою Сили оборони України для захисту від ймовірного повторного наступу РФ з боку Білорусі створили багаторівневу систему оборони.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про припинення дії угоди про взаємне забезпечення захисту державних секретів з Білоруссю.

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