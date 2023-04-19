Україна викликає посла в Білорусі для консультацій
Аліна Коломієць
3 год. тому
Після того як правитель Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним МЗС України викликало свого посла з Мінська Ігоря Кизима для консультацій.
https://p.dw.com/p/4QH5v
Реклама
Міністерство закордонних справ (МЗС) України викликало українського посла в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій. Причиною цього стала зустріч у вівторок, 18 квітня, білоруського правителя Олександра Лукашенка з ватажком псевдоутворення "ДНР" Денисом Пушиліним.
МЗС назвало зустріч "спробою легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку".
"Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та знаходиться під українськими і міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ", - ідеться в заяві міністерства.
Київ закликав Мінськ утримуватися від "подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України".
Лукашенко прийняв Пушиліна 18 квітня в Мінську. "Що Білорусь може зробити для Донецька, чим ми можемо допомогти?.. Ми готові надати відповідну допомогу та підтримку для того, щоб не чужі нам люди там нарешті перестали страждати", - казав Лукашенко на зустрічі.