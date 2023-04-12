Зеленський хоче розірвати угоду про держсекрети з Білоруссю

Президент України вніс на розгляд парламенту законопроєкт, що передбачає припинення дії угоди з Білоруссю про взаємний захист держсекретів. Цю угоду було підписано в 2004 році.

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо припинення дії угоди з Білоруссю про взаємне забезпечення захисту державних секретів. Відповідний документ № 0197 зареєстровано у середу, 12 квітня, повідомляється на сайті українського парламенту .

"Враховуючи повномасштабну воєнну агресію Російської федерації проти України, в умовах якої Республіка Білорусь підтримала країну-агресорку (атаки з боку російських військ зазнав державний кордон України з території цієї країни), а також встановлені факти дискримінаційних та недружніх дій з боку Білорусі, співробітництво з цією країною у оборонній та безпековій сфері не вбачається доцільним", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Зазначається, що ухвалення документу дозволить "врегулювати окремі питання, пов'язані з забезпеченням захисту національних інтересів, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах повномасштабної війни". Угоду про взаємне забезпечення захисту державних секретів Україна підписала з Білоруссю 19 лютого 2004 року, а парламент ратифікував її 19 жовтня 2005 року.

Відносини України та Білорусі

Білорусь підтримує Кремль у війні Росії проти України, надаючи російським військам свою територію. Водночас правитель Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово звинувачував Україну у нібито підготовці до нападу на сусідню країну. На початку січня 2023 року Мінськ заявив про нарощування спільних з РФ військ у Білорусі, а в кінці березня президент РФ Володимир Путін повідомив про наміри розмістити в Білорусі російську тактичну ядерну зброю.

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Своєю чергою Сили оборони України для захисту від ймовірного повторного наступу з боку Білорусі створили багаторівневу систему оборони.

Також у жовтні 2022 року Кабмін припинив дію угоди з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухилянню від податків. В липні того ж року уряд денонсував угоду з Білоруссю про судноплавство внутрішніми водами, яку було підписано в 1998 році. 10 квітня Верховна Рада припинила дію угоди України та Білорусі про співробітництво в галузі технічного захисту інформації та протоколу про внесення змін до відповідної угоди.