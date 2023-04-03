ЗСУ відстежують переміщення військ Білорусі - Наєв

Українська розвідка відстежує переміщення озброєння і військової техніки Білорусі в рамках оголошеної перевірки бойової готовності білоруської армії, повідомив Сергій Наєв.

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51 хв. тому 51 хв. тому

Україна володіє всією інформацією про переміщення озброєння і військової техніки Збройних сил Білорусі, заявив у понеділок, 3 квітня, командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, коментуючи інформацію про перевірку бойової готовності білоруської армії.

"Наша розвідка здійснює моніторинг ситуації, яка пов'язана з перевіркою бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь", - наголосив він в коментарі, оприлюдненому командуванням Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook.

Наєв додав, що українські сили безпеки та оборони у північний операційній зоні "перебувають у постійній бойовій готовності та завжди готові до адекватного реагування".

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Перевірка боєготовності в Білорусі

У понеділок міністерство оборони Білорусі повідомило, що за дорученням правителя країни Олександра Лукашенка розпочато перевірку бойової готовності Збройних сил республіки.

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"Заходи мають комплексний характер і дозволять визначити здатність командирів керувати підлеглими військовими частинами та підрозділами при їхньому приведенні у вищі ступені бойової готовності", - повідомило міноборони у Facebook.

Під час перевірки заплановано пересування військової техніки, а також можливе "тимчасове обмеження руху" цивільного транспорту.

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