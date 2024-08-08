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Україна та Маврикій підписали угоду про безвіз

Дмитро Шварц
8 серпня 2024 р.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Африки підписав угоду про безвізовий режим між країнами.

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Маврикій - острівна держава в Індійському океані
Як запевняє МЗС, після завершення війни угода сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикію.Фото: NDR

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ, регіональної інтеграції та міжнародної торгівлі Маврикію Манішем Гобіном підписали угоду про безвізовий режим між країнами.

Як повідомляє у четвер, 8 серпня, міністерство закордонних справ України, документ був підписано під час візиту голови МЗС до африканської країни, який став першим з часу встановлення двосторонніх відносин у 1992 році. Угода на цьому етапі "насамперед сприятиме поїздкам маврикійських інвесторів і бізнесменів до України для пошуку нових можливостей роботи в нашій державі", додали в МЗС України.

"Після завершення війни угода сприятиме збільшенню кількості українських туристів на Маврикії. Угода набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох державах", - йдеться у повідомленні.

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Поглиблення інвестиційної співпраці з Маврикієм

За повідомленням МЗС, міністри "детально обговорили поглиблення зв'язків України з країнами Африки, розвиток відносин нашої держави з Африканським Союзом і перспективи тристоронньої торговельної та інвестиційної співпраці України, Маврикію та окремих африканських країн". Також Кулеба "висловив вдячність Маврикію за послідовну підтримку України, зокрема голосування за важливі резолюції у Генасамблеї ООН і нещодавнє приєднання до підсумкового комюніке Саміту миру".

Окремо, міністри проговорили розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Маврикієм, який "є однією з найуспішніших економік Африки з найвищим ВВП за паритетом купівельної спроможності, посідає перше місце серед африканських країн у Всесвітньому рейтингу глобальної конкуренції Світового банку та 13-те місце у світі за легкістю ведення бізнесу".

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"Міністри домовилися про подальші кроки в підготовці до укладення угоди про взаємне просування та захист інвестицій та угоди про уникнення подвійного оподаткування, які значно пожвавлять економічну та торговельну співпрацю, сприятимуть залученню інвестицій в Україну та її відновленню", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Дмитро Кулеба особливо привітав зацікавленість маврикійських бізнесів у відбудові України та запросив Маврикій взяти участь у Конференції з відновлення України наступного року в Римі.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з 4 по 8 серпня здійснює візити до низки країн Африки - Малаві, Замбії та Маврикію.

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