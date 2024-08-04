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Очільник МЗС України вирушив у чергове африканське турне

Євгенія Наконечна
4 серпня 2024 р.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідає Малаві, Замбію та Маврикій, щоб обговорити двохсторонню співпрацю цих країн з Україною.

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Дмитро Кулеба
Дмитро КулебаФото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з 4 по 8 серпня здійснить візити до низки країн Африки - Малаві, Замбії та Маврикію, повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ України в неділю, 4 серпня.

Це вже четверте турне очільника МЗС, яке "має на меті продовжити розбудову відносин з країнами Африки". Всі три країни Кулеба відвідає вперше в історії, наголошують у відомстві. Програма турне передбачає переговори з керівництвом держав, міністрами закордонних справ, діловими та культурними колами, зазначають у міністерстві.

"У центрі всіх зустрічей буде розвиток двосторонніх відносин на основі взаємної поваги та інтересів. Серед ключових тем буде участь африканських держав у глобальних зусиллях з відновлення справедливого миру для України та світу", - йдеться у повідомленні.

Продовольча безпека та залучення інфестицій

Окрім того, особливим акцентом переговорів у Малаві стане роль України в забезпеченні продовольчої безпеки: обмін досвідом і технологіями у сфері сільського господарства та гуманітарна програма "Grain From Ukraine", наголосили у відомстві. 

У Замбії Кулеба також обговорить розвиток співпраці в рамках міжнародних організацій, а у Маврикії особливою темою зустрічей стане залучення інвестицій та участь маврикійських бізнесів у відбудові та відновленні України, повідомили в МЗС України

Низка африканських країн взяли участь у "Глобальному саміті миру" який відбувся за ініціативою України у Швейцарії в червні. Проте, як нагадує Reuters, вони здебільшого не хотіли приєднуватися до зусиль Заходу, спрямованих на ізоляцію Росії, важливого постачальника енергоресурсів і товарів.

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