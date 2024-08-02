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Єрмак про другий "саміт миру": Маємо швидше закінчити війну

Дмитро Шварц
2 серпня 2024 р.

Україна хоче, щоб другий мирний саміт проклав шлях до припинення бойових дій, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Зустріч відбудеться, ймовірно, на Близькому Сході, щоб продемонструвати "єдність світу".

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Єрмак висловив сподівання щодо другого "саміту миру"Фото: Ruslan Kaniuka/Ukrinform/ABACA/picture alliance

Україна прагне, щоб другий мирний саміт, проведення якого очікується пізніше цього року, проклав шлях до припинення бойових дій. Про це в інтерв'ю агентству Bloomberg заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Найважливішим очікуванням від другого саміту є те, що він сформує основні передумови для припинення бойових дій. Ми повинні закінчити цю війну якомога швидше, щоб досягти справедливого миру", - зазначив він, цитує Bloomberg у четвер, 1 серпня.

Єрмак додав, що зустріч відбудеться в країні так званого Глобального Півдня, ймовірно, на Близькому Сході, щоб продемонструвати "єдність світу" на тлі спроб Росії розділити його.

Забезпечення участі Китаю наступного разу має вирішальне значення для України, адже, за словами Єрмака, ця країна є "великим гравцем, який дійсно здатен впливати на Росію".

Нагадаємо, днями під час спілкування з французькими ЗМІ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і "весь світ" хочуть, щоб Росія брала участь у глобальних форумах, спрямованих на припинення війни. "Більшість світу сьогодні говорить, що Росія повинна бути представлена на другому "саміті миру", інакше ми не досягнемо значущих результатів. Оскільки весь світ хоче, щоб вони були за столом переговорів, ми не можемо бути проти цього", - заявив Зеленський.

Гойсґен в інтерв’ю DW

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