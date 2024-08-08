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МЗС України: Нігер проявляє солідарність з Росією

Євгенія Наконечна
8 серпня 2024 р.

Міністерство закордонних справ України шкодує про розрив дипломатичних відносин з боку Нігеру, проте відкидає будь-які звинувачення африканської країни у підтримці Києвом тероризму.

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Нігерієць з плакатом на підтримку хунти, на якому написано "Нехай живе Росія, нехай живе Нігер і нігерійці"
Нігерієць з плакатом на підтримку хунти, на якому написано "Нехай живе Росія, нехай живе Нігер і нігерійці" (фото з архіву)Фото: Sam Mednick/AP/picture alliance

Міністерство закордонних справ України заявило, що шкодує про рішення влади африканської країни Нігер розірвати дипломатичні відносини, відкидає будь-які звинувачення та наголосило, що таке рішення є жестом солідарності з Росією, яка веде війну проти України.

"В Україні взяли до уваги рішення влади Республіки Нігер від 6 серпня 2024 року розірвати дипломатичні відносини з Україною. Наведені у заяві представника уряду цієї країни звинувачення на адресу України не витримують жодної критики, є безпідставними та такими, що не відповідають дійсності", - ідеться у заяві відомства, оприлюдненій у четвер, 8 серпня.

У МЗС України наголосили, що Київ рішуче відкидає будь-які звинувачення на свою адресу у нібито "підтримці нею міжнародного тероризму, порушенні Статуту ООН та міжнародного права".

Також Україна виходить з того, що рішення Нігеру є жестом "солідарності" з тими, хто обрав шлях на зближення з Росією, яка вже понад два роки веде повномасштабну війну проти України. В МЗС наголосили, що Росія дестабілізує міжнародну безпекову та політичну ситуацію, поширює хаос і конфронтацію в усіх куточках світу, включно з Африканським континентом.

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До розриву дипвідносин причетні ПВК "Вагнер" і ГУР

Нагадаємо, 6 серпня  Нігер слідом за Малі оголосив про "негайний" розрив дипломатичних відносин з Україною, звинувативши Київ у підтримці "терористичних груп". Цьому передувала заява представника головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Андрія Юсова, який натякнув на причетність України до операції туарегів у Малі.

Наприкінці липня повстанці-туареги повідомили про вбивство 84 російських бойовиків із ПВК "Вагнер" і 47 солдатів урядової армії Малі на півночі країни.

Нігер і Малі керуються військовими урядами, які прийшли до влади внаслідок переворотів. Ці країни розірвали оборонні угоди з Францією і посилюють зараз натомість свої зв'язки з Росією.

 

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