Україна створила координаційний штаб щодо поводження з військовополоненими

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Росія 17-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 12 березня.
Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24 лютого - 11 березня читайте тут.
DW стежить за подіями суботи, 12 березня (час київський)
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Кількість убитих російських військових в Україні перевищує 12 тисяч осіб, повідомив у відеозверненні український президент Володимир Зеленський. "Кількість полонених сягнула, за його словами, такого рівня, що це питання вже не можна лишати тим структурам, які були до війни", - сказав він і додав, що тому сьогодні Кабінет міністрів України створив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. "Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції", - запевнив Зеленський.
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Росія обстріляла онкологічну лікарню Миколаївської області, повідомив начальник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Максим Безносенко. "Нелюди поцілили, але великої шкоди, на щастя не завдали", - написав він у Facebook і додав відео.
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Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявляє, що 70 відсотків області окуповано. За його словами, на цих територіях уже підключають російське телебачення і поширюють пропаганду. Всю територію, яка лишається під контролем України, обстрілюють, через що є десятки загиблих і поранених серед мирного населення. "Ситуація важка: обстріли йдуть всюди - Гірська громада, Попасна, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне і Кремінна. Зараз так проходить лінія оборони. Росіяни обстрілюють всю інфраструктуру, школи, лікарні, садочки, б’ють по водогонах і газопроводах, електромережах. При цьому не дають можливості відновити, не погоджують гуманітарні коридори", - написав він у Facebook. На окупованих територіях мирні протести розганяють пострілами, додав Гайдай.
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США запровадили санкції проти родини речника президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, яка, згідно з повідомленням веде розкішний спосіб життя, що не відповідає зарплаті державного службовця. Вони торкнулися його дружини Тетяни Навки - олімпійської чемпіонки, яка, згідно з повідомленням, володіє імперією на понад 10 мільйонів доларів. Також санкції введені щодо їхніх повнолітніх дітей: Миколи Пєскова, який "працював у російському пропагандистському виданні RT і має доступ до ряду розкішних транспортних засобів, подорожує на приватних літаках і яхтах" та Лізи Пєскової, яка "проходила стажування у депутата Європарламенту, що публічно підтримував спробу Росією анексії Криму, і яка демонструє у соцмережах свій розкішний спосіб життя".
Також нові санкції США запроваджені проти російського бізнесмена Віктора Вексельберга, правління ВТБ Банку та 12 депутатів Державної думи РФ, включно з В’ячеславом Володіним, який є постійним членом Ради безпеки Росії.