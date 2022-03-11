Україна створила координаційний штаб щодо поводження з військовополоненими

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 11 березня читайте тут.

DW стежить за подіями суботи, 12 березня (час київський)

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Кількість убитих російських військових в Україні перевищує 12 тисяч осіб, повідомив у відеозверненні український президент Володимир Зеленський. "Кількість полонених сягнула, за його словами, такого рівня, що це питання вже не можна лишати тим структурам, які були до війни", - сказав він і додав, що тому сьогодні Кабінет міністрів України створив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. "Тисячі солдатів ворога, які були захоплені чи здалися, отримують таке ставлення, якого вимагають міжнародні конвенції", - запевнив Зеленський.

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Росія обстріляла онкологічну лікарню Миколаївської області, повідомив начальник управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації Максим Безносенко. "Нелюди поцілили, але великої шкоди, на щастя не завдали", - написав він у Facebook і додав відео.

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Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявляє, що 70 відсотків області окуповано. За його словами, на цих територіях уже підключають російське телебачення і поширюють пропаганду. Всю територію, яка лишається під контролем України, обстрілюють, через що є десятки загиблих і поранених серед мирного населення. "Ситуація важка: обстріли йдуть всюди - Гірська громада, Попасна, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне і Кремінна. Зараз так проходить лінія оборони. Росіяни обстрілюють всю інфраструктуру, школи, лікарні, садочки, б’ють по водогонах і газопроводах, електромережах. При цьому не дають можливості відновити, не погоджують гуманітарні коридори", - написав він у Facebook. На окупованих територіях мирні протести розганяють пострілами, додав Гайдай.

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Дмитро Пєсков

США запровадили санкції проти родини речника президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, яка, згідно з повідомленням веде розкішний спосіб життя, що не відповідає зарплаті державного службовця. Вони торкнулися його дружини Тетяни Навки - олімпійської чемпіонки, яка, згідно з повідомленням, володіє імперією на понад 10 мільйонів доларів. Також санкції введені щодо їхніх повнолітніх дітей: Миколи Пєскова, який "працював у російському пропагандистському виданні RT і має доступ до ряду розкішних транспортних засобів, подорожує на приватних літаках і яхтах" та Лізи Пєскової, яка "проходила стажування у депутата Європарламенту, що публічно підтримував спробу Росією анексії Криму, і яка демонструє у соцмережах свій розкішний спосіб життя".

Також нові санкції США запроваджені проти російського бізнесмена Віктора Вексельберга, правління ВТБ Банку та 12 депутатів Державної думи РФ, включно з В’ячеславом Володіним, який є постійним членом Ради безпеки Росії.