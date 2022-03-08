 Сергій Гайдай: ″Окуповано вже 70 відсотків Луганської області″ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.03.2022

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Україна

Сергій Гайдай: "Окуповано вже 70 відсотків Луганської області"

Луганська область нині є однією з найбільш гарячих точок. Про те, що там відбувається, DW поговорила з головою Луганської обласної державної адміністрації-військово-цивільної адміністрації Сергієм Гайдаєм.

Сергій Гайдай

Сергій Гайдай

Луганська область, яка безпосередньо межує з Росією на сході України, нині є однією з найбільш гарячих точок, що стосується активних бойових дій. З нових окупованих росіянами територій надходять повідомлення про репресії та розгони мирних протестів пострілами, стверджує голова Луганської обласної державної адміністрації - військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. DW поспілкувалась з ним про те, що зараз відбувається в Луганській області.

DW: Пане Гайдай, яка ситуація зараз в Луганській області? Чи є обстріли? Де найбільш небезпечно?

Сергій Гайдай: Ситуація важка: обстріли йдуть всюди. Наші території залишаються - Гірська громада, Попасна, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне і Кремінна. Зараз так проходить лінія оборони. Кожного дня обстріли, кожного дня. Росіяни обстрілюють всю інфраструктуру, школи, лікарні, садочки, б’ють по водогонах і газопроводах, електромережі. При цьому не дають можливості відновити, не погоджують гуманітарні коридори. Всю територію, яка зараз під контролем України, всю обстрілюють.

Як із забезпеченням електроенергією, водою і теплом? Чи є інформація, де найкритичніша ситуація?

Погано з цим. Постійно критична інфраструктура перебивається з "Градів", артилерії, мінометів, авіації. Росія реально створює геноцид мирного населення. Тому що вони не пропускають гуманітарні конвої, обстрілюють підстанції, щоб люди замерзали, були без світла, тепла й води.

Як щодо гуманітарних коридорів. Чи були спроби їх створити? Люди зараз не мають змоги виїхати з Луганської області?

Ми вивозимо самостійно - хтось своїм транспортом, когось підвозять на залізницю. Де можливо, ми співпрацюємо з Укрзалізницею, якщо потяг подають на наші станції на Лисичанськ чи Комишуваху, то ми можемо забрати одночасно дві тисячі людей. Якщо потяг приїжджає в Лиман або Слов’янськ, то там ми можемо забрати десь 200-300 людей, максимум 400 людей. Тому що це час, у нас немає транспорту, і це за великим рахунком проблема. Ми не знаємо до останнього, коли приїде потяг. Коли ми почали анонсувати евакуацію, то росіяни почали перебивати залізничні колії в Рубіжному і Лисичанську.

Деякі російські ЗМІ поширюють інформацію, що українці з Харківської, Донецької та Луганської області можуть виїхати "зеленими коридорами" на територію Росії. Чи є справді таке?

Хтось у світі ще вірить тому, що говорять росіяни? Може й є, але не у нас. Ми вже побачили їхні гуманітарні коридори в Маріуполі, Волновасі, Ірпіні, Бучі. Люди у важкій ситуації. Росіяни навмисно обстрілюють житлові квартали й не дають вивезти людей. Люди справді запитують про евакуацію, але ми не можемо просто так посадити в автобуси й вивозити, бо якщо їх накриють "Градами", то це будуть сотні загиблих.

У вас є вже статистика, можливо попередня, про кількість жертв від обстрілів російською армією?

Точних цифр, на жаль, не можу назвати. Але це десятки загиблих серед мирного населення і десятки поранених. Щодня обстріли продовжуються і щодня загиблі. Два дні тому, коли обстріляли Сєвєродонецьк, то у нас було відразу десять загиблих.

Як ситуація з їжею? Чи є можливість доставити гуманітарні вантажі, ліки, теплі речі?

Є проблема з гуманітарними вантажами. Ми возимо їх всіма можливими шляхами: і автотранспортом, мікроавтобусами, фурами, залізницею. Це і засоби індивідуальної гігієни, і ліки, і харчі намагаємося привезти. Є проблема, аби кудись довезти, але ми розвозимо і у таких містах, як Лисичанськ, Сєвєродонецьк, навпаки створюємо додаткові центри роздачі гуманітарної допомоги. Ми робимо два таких великих центри у великих містах, аби людям було зручніше.

Як ситуація зі зв’язком в Луганській області? Чи працює українське телебачення? Як з інформацією, чи отримують люди вчасно інформацію про можливість евакуації чи гуманітарну допомогу?

На підконтрольній території працює мобільний зв'язок, але з великими перебоями. Іноді мобільний зв'язок вибиває повністю. Ремонтні бригади намагаються швидко полагодити зв'язок, але це проблема.

Як з телебаченням? Чи не транслюють в регіоні російське телебачення?

На нині захоплених територіях починають вже підключати російське телебачення.

Яка частина області зараз вже окупувала Росія?

Окуповано зараз вже 70 відсотків території Луганської області. На цих територіях вже поширюється російська пропаганда і фейки.

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    Війна в Україні - 10.03.2022

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  • Угорщина

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    Цю світлину літньої жінки з України зробили в центрі прийому біженців в угорському селі Барабас.

  • Аугсбург

    Війна в Україні - 10.03.2022

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  • Берлін

    Війна в Україні - 10.03.2022

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  • Франкфурт-на-Майні

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  • Лондон

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  • Берлін

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  • Будапешт

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    Автор: Микола Пермяков


 

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