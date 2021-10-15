Україна придбає у Великобританії ракетну зброю - посол

Україна отримає від Великобританії ракетне озброєння, розповів посол України в Сполученому Королівстві Вадим Пристайко в інтерв'ю українському телеканалу "Дом" в четвер, 14 жовтня. Також, за словами посла, найближчим часом в Україну надійдуть британські військові кораблі й технології їхнього будівництва.

Дипломат заявив, що не може розкривати всі деталі. Утім Пристайко зазначив, що Україна отримає "ракетну зброю, яка допоможе реально підсилити наші спроможності на морі".

Крім того, як відзначив Пристайко, Україна співпрацюватиме з Великобританією ще в трьох напрямках для розвитку флоту. Зокрема, Україна спільно з нею будуватиме кораблі меншого класу. Перші судна сконструюють у Сполученому Королівстві, потім технологію передадуть на українські верфі, пояснив посол. Крім того, за словами Пристайка, розпочнеться будівництво двох військово-морських портів на Чорному й Азовському морях.

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А вже найближчим часом, як сказав посол, Київ отримає два готових кораблі-тральники, які захищатимуть українське узбережжя від мін. За словами Пристайка, "ці два кораблі мають найсучасніше озброєння, найсучасніші можливості пошуку і знешкодження мін".

Британія надала Україні кредит на розвиток флоту

Про надання військових кораблів, спільне будівництво суден і портів Україна і Великобританія домовилися ще в червні цьогоріч. Відповідний меморандум міністр з питань оборонних закупівель Великобританії Джеремі Квін і заступник міністра оборони України Олександр Миронюк підписали в Одесі 21 червня.

За документом, Україна і Великобританія домовилися разом побудувати вісім ракетних катерів. Також Київ мав отримати два британські тральні кораблі типу "Сендаун". Як повідомили в серпні в Королівському військово-морському флоті, Україні передадуть два протимінних кораблі "Ремзі" та "Блайт", які відслужили у військово-морському флоті королівства понад 20 років і були офіційно виведені зі складу.

Передача кораблів, будівництво суден і портів буде покриватися за рахунок кредиту, про який президент України Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у жовтні 2020 року в Лондоні. Згідно з підписаним меморандумом, Україна отримає 1,25 мільярда фунтів стерлінгів позики. Половина цієї суми буде спрямовано на розвиток українського військово-морського флоту.