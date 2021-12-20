 Україна - друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна - друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19

Минулої доби в Україні від коронавірусу померли 157 людей. Напередодні рівень добової смертності в Україні був другим в Європі та четвертим у світі.

Україна серед лідерів за добовою смертністю від COVID-19

Україна серед лідерів за добовою смертністю від COVID-19

В Україні протягом доби, що минула, зафіксовано 2536 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали майже 6690 людей, 157 померли, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров’я (МОЗ) у понеділок, 20 грудня.

Серед нових випадків заражень коронавірусом 26 припадає на медичних працівників, 250 - на дітей. Також за минулу добу в країні госпіталізовано 1241 особу з підтвердженими випадками та підозрою на COVID-19.

Днем раніше, 19 грудня, повідомлялося про 3602 нові випадки захворювання на СOVID-19, 18 грудня за добу зафіксували 7503 нових випадки СOVID-19.

Читайте також: Пандемія COVID-19: в Україні виявили омікрон-варіант коронавірусу

Від початку вакцинальної кампанії проведено понад 27,3 мільйона щеплень. За останню добу в Україні зробили 36027 щеплень.

За останніми зведеними даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, Україна з 176 жертвами коронавірусу була на другому місці за кількістю нових смертей від COVID-19 за добу в Європі після Росії, де зафіксували 1032 летальних випадків. Серед країн світу Україна була четвертою за рівнем добової смертності від коронавірусної хвороби після в В'єтнаму, Мексики та РФ.

З початку пандемії кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі станом на 20 грудня складає понад 275 мільйона осіб, а кількість смертей перевищує 5,3 мільйона осіб.

Дивитись відео 02:43

"Ми не залізні": українські лікарі про боротьбу з "ковідом" (23.11.2021)

Реклама

Докладно

Бронзові голови Адольфа Гітлера знайшли в 2017 році під час ремонту в закритому сейфі в підвалі австрійського парламенту

Що робити з предметами нацизму?

Віденський музей роздумує, що робити з предметами, що нагадують про часи націонал-соціалізму?  

Нині 80 відсотків усього українського легпрому працює за давальницькою схемою на Європу і США

Як Україна вдягає Європу (відео)

Україна шиє одяг для відомих модних брендів, але придбати його можна лише в Європі. Чому невигідно шити для українців?  