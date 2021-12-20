Україна - друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19

В Україні протягом доби, що минула, зафіксовано 2536 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали майже 6690 людей, 157 померли, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров’я (МОЗ) у понеділок, 20 грудня.

Серед нових випадків заражень коронавірусом 26 припадає на медичних працівників, 250 - на дітей. Також за минулу добу в країні госпіталізовано 1241 особу з підтвердженими випадками та підозрою на COVID-19.

Днем раніше, 19 грудня, повідомлялося про 3602 нові випадки захворювання на СOVID-19, 18 грудня за добу зафіксували 7503 нових випадки СOVID-19.

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Від початку вакцинальної кампанії проведено понад 27,3 мільйона щеплень. За останню добу в Україні зробили 36027 щеплень.

За останніми зведеними даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, Україна з 176 жертвами коронавірусу була на другому місці за кількістю нових смертей від COVID-19 за добу в Європі після Росії, де зафіксували 1032 летальних випадків. Серед країн світу Україна була четвертою за рівнем добової смертності від коронавірусної хвороби після в В'єтнаму, Мексики та РФ.

З початку пандемії кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі станом на 20 грудня складає понад 275 мільйона осіб, а кількість смертей перевищує 5,3 мільйона осіб.