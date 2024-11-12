Удари РФ по будинках на Запоріжжі й у Харкові: є постраждалі

У Харкові та на Запоріжжі через російські повітряні атаки зруйновані житлові будинки. Через атаки у Степногірську були заблоковані двоє людей, у Харкові постраждали троє людей.

Російські війська протягом ночі на вівторок, 12 листопада, атакували Україну. Зокрема, війська РФ завдали ударів з авіації по житловій забудові в Запорізькому та Василівському районах Запорізької області вранці 12 листопада. У багатоповерховому будинку у селищі Степногірськ були заблоковані двоє людей, їх вдалося вивільнити, повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Він додав, що за минулу добу війська РФ завдали 432 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Росіяни задіяли в атаках понад 230 дронів різної модифікації, здійснили 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) та понад 180 артилерійських обстрілів.

Надійшло 41 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, уточнив Федоров.

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У Харкові троє людей постраждали через ракетний удар РФ

Напередодні увечері війська РФ завдали удару по Харкову балістичною ракетою С-300 ( або С-400), пошкоджені кілька житлових будинків.

Внаслідок атаки троє цивільних - чоловіки 22 та 38 років і жінка 34 років - отримали гостру реакцію на стрес, їм надали медичну допомогу на місці, повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

Дніпропетровщину атакували дрони

Вранці російські війська атакували дронами Кам'янський район, а також Нікополь на Дніпропетровщині. В останньому пошкоджені адміністративна будівля та станція технічного обслуговування (СТО), люди не постраждали, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він додав, що вночі в регіоні працювала протиповітряна оборона (ППО).

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