Удари Росії по Запоріжжю та Миколаївщині: шестеро загиблих

Атака Росії триває і вранці 11 листопада. У Запоріжжі пошкоджені двоповерховий будинок, гуртожиток та автосалон, щонайменше одна людина загинула. На Миколаївщині п'ятеро загиблих.

Російські війська у ніч проти понеділка, 11 листопада, завдали повітряні удари по низці регіонів України. Вранці 11 листопада повітряна тривога по Україні триває. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про виліт на позиції для пусків вісьмох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також про зліт трьох винищувачів МіГ-31К. У низці областей запроваджені екстрені відключення світла через загрозу російських ударів по енергетиці.

Про "прильоти" до ранку повідомила влада та екстрені служби Запоріжжя та Миколаєва.

Авіаудари по Запоріжжю

За даними української Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), по обласному центру Запорізької області було завдано щонайменше три авіаудари. Водночас Повітряні сили ЗСУ заявили про пуски по Запоріжжю керованих авіаційних бомб з боку Росії.

Вибуховою хвилею внаслідок атак частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджені гуртожиток та будівля автосалону, зазначили у ДСНС.

За даними керівники Запорізької ОВА Івана Федорова, загинула одна людина, 20 поранені. "До 20 осіб збільшилася кількість поранених внаслідок ворожого авіаудару по Запоріжжю. Вісім людей ушпиталено, серед них 4-річний хлопчик", - написав він вранці 11 листопада у Telegram.

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Миколаїв атакували безпілотники

Про жертви нічних російських атак повідомив і голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Ідеться про п'ятьох загиблих, рятувальні роботи завершені.

За даними мера Миколаєва Олександра Сенкевича, в атаці були задіяні ударні безпілотники, які РФ масштабно використовує під час війни проти України.