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РФ атакувала рекордною кількістю дронів - збито 62 зі 145

Дмитро Шварц
10 листопада 2024 р.

РФ в ніч на 10 листопада атакувала Україну рекордною кількістю безпілотників, застосувавши 145 ударних дронів типу "Shahed" та БпЛА невстановленого типу. Через атаку в Одесі поранення отримали дві людини.

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Дрон Shahed
Росія атакувала Україну рекордною кількістю дронівФото: Efrem Lukatsky/dpa/AP/picture alliance

Російська Федерація в ніч на неділю, 10 листопада, атакувала Україну рекордною кількістю безпілотників, застосувавши 145 ударних дронів типу "Shahed" та БпЛА невстановленого типу.

"Станом на 09:30 підтверджено збиття 62-х БпЛА противника у Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях", - йдеться у зведенні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) вранці неділі.

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Також зазначається, що 67 російських дронів було локаційно втрачено у різних регіонах України, а ще 10 російських безпілотників вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ.

"Внаслідок атаки окупантів постраждала Одещина та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлось без людських жертв", - додали у Повітряних силах.  

В Одесі - двоє поранених

Внаслідок нічної дронової атаки в Одесі отримали поранення дві людини, їх госпіталізували у стані середнього ступеню важкості. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Пошкоджена інфраструктура: 25 гаражних приміщень, два легкових автомобіля, дев'ять вантажних автомобілів, ринок - 10 кіосків та два магазина, шість приватних житлових будинків, з яких два зруйновано, АЗС", - додав голова Одеської ОВА.

Нагадаємо, що російська влада заявила про атаку дронів на Москву в ніч на 10 листопада, яка стала однією з найбільших атак з початку повномасштабного вторгнення РФ. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, під час атаки було знищено 32 безпілотники, які летіли на Москву.

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