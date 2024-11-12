Удар по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіла трьох дітей

У Кривому Розі з-під завалів житлового будинку, в який 11 листопада влучила російська ракета, дістали тіла трьох дітей. Про це у Telegram у вівторок, 12 листопада, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Після повідомлення про деблокування тіл двох дітей Лисак додав: "Тіло третьої дитини виявили під завалами п'ятиповерхівки. Їй не було й року... Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих".

Лисак уточнив, що російський ракетний удар по місту, що стався напередодні, забрав життя жінки і трьох дітей.

Як повідомлялось, вранці 11 листопада під час масованої атаки російських військ на Україну внаслідок ракетного удару була зруйнована житлова п'ятиповерхівка у Кривому Розі.