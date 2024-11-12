  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Удар по Кривому Рогу: з-під завалів дістали тіла трьох дітей

Степан Смишляєв
12 листопада 2024 р.

Внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Кривому Розі 11 листопада загинули четверо людей.

https://p.dw.com/p/4mtvU
Кривий Ріг
11 листопада російська ракета влучила в житлову п'ятиповерхівку у Кривому РозіФото: State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

У Кривому Розі з-під завалів житлового будинку, в який 11 листопада влучила російська ракета, дістали тіла трьох дітей. Про це у Telegram у вівторок, 12 листопада, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Після повідомлення про деблокування тіл двох дітей Лисак додав: "Тіло третьої дитини виявили під завалами п'ятиповерхівки. Їй не було й року... Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих".

Лисак уточнив, що російський ракетний удар по місту, що стався напередодні, забрав життя жінки і трьох дітей. 

Як повідомлялось, вранці 11 листопада під час масованої атаки російських військ на Україну внаслідок ракетного удару була зруйнована житлова п'ятиповерхівка у Кривому Розі. 