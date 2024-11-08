"Шахед" уразив будинок посолки Естонії в Києві

Під час російської атаки дронами 7 листопада "шахед" влучив у багатоповерхівку в центрі Києва, в якій живе посолка Естонії в Україні Аннелі Кольк. Про це у п'ятницю, 8 листопада, повідомив естонський міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

"Учора вранці будівля, де проживає посолка Естонії Аннелі Кольк, зазнала атаки російського безпілотника. Їй пощастило, що вона не постраждала", - написав він у соціальній мережі Х.

МЗС Естонії: Україна потребує посилення ППО

Міністр наголосив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту своїх громадян. "Ніхто не буде в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію", - написав Цахкна і додав, що "ми не повинні до цього звикати".

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Минулої ночі Росія атакувала Україну 106 безпілотниками. Збити вдалося 74 з них в 11 областях, ще 25 були локаційно втрачені.

У Києві уламки "шахедів" упали в шістьох районах, постраждали двоє людей. Зокрема в Печерському районі падіння уламків спричинило пожежу ресторану, розташованого на 33-му поверсі житлового будинку, частково зруйновані будівельні конструкції 34-го технічного поверху.

У Подільському районі через падіння уламків загорівся житловий будинок, в Оболонському - покрівля шестиповерхової будівлі бізнес-центру. У Дарницькому районі уламки упали на відкриту місцевість та на житловий будинок. У Голосіївському районі внаслідок атаки була пошкоджена квартира, виникла пожежа на території гаражів і розташованої поруч станції технічного обслуговування. У Солом'янському районі уламки впали на території підприємства, де загорілась складська будівля, та на територію медичного центру і на нежитлову споруду.