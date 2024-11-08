  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

"Шахед" уразив будинок посолки Естонії в Києві

Анастасія Шепелева
8 листопада 2024 р.

Внаслідок російської атаки дронами в Києві минулої ночі постраждав будинок, у якому живе посолка Естонії в Україні.

https://p.dw.com/p/4mntx
Робота ППО в Києві під час атаки Росії 3 листопада 2024
Робота ППО в Києві під час атаки РФ (архівне фото)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Під час російської атаки дронами 7 листопада "шахед" влучив у багатоповерхівку в центрі Києва, в якій живе посолка Естонії в Україні Аннелі Кольк. Про це у п'ятницю, 8 листопада, повідомив естонський міністр закордонних справ Маргус Цахкна.

"Учора вранці будівля, де проживає посолка Естонії Аннелі Кольк, зазнала атаки російського безпілотника. Їй пощастило, що вона не постраждала", - написав він у соціальній мережі Х. 

МЗС Естонії: Україна потребує посилення ППО

Міністр наголосив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту своїх громадян. "Ніхто не буде в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію", - написав Цахкна і додав, що "ми не повинні до цього звикати".

Читайте також: Україна отримає для випробування естонські ракети ППО

Минулої ночі Росія атакувала Україну 106 безпілотниками. Збити вдалося 74 з них в 11 областях, ще 25 були локаційно втрачені.

У Києві уламки "шахедів" упали в шістьох районах, постраждали двоє людей. Зокрема в Печерському районі падіння уламків спричинило пожежу ресторану, розташованого на 33-му поверсі житлового будинку, частково зруйновані будівельні конструкції 34-го технічного поверху.

У Подільському районі через падіння уламків загорівся  житловий будинок, в Оболонському - покрівля шестиповерхової будівлі бізнес-центру. У Дарницькому районі уламки упали на відкриту місцевість та на житловий будинок. У Голосіївському районі внаслідок атаки була пошкоджена квартира, виникла пожежа на території гаражів і розташованої поруч станції технічного обслуговування. У Солом'янському районі уламки впали на території підприємства, де загорілась складська будівля, та на територію медичного центру і на нежитлову споруду. 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Дрон Shahed-136

Зеленський: РФ використовує вдесятеро більше "шахедів", ніж рік тому

Зеленський: РФ використовує вдесятеро більше "шахедів", ніж рік тому

Росія зараз застосовує для ударів по Україні вдесятеро більше дронів типу Shahed, ніж восени 2023 року, заявив Володимир Зеленський.
Конфлікти4 листопада 2024 р.