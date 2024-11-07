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Влучання в 4-поверхівку та онколікарню Запоріжжя: є жертви

Олександр Куницький | Віолетта Чайковська
7 листопада 2024 р.

Росія завдала п'ять авіаударів по Запоріжжю. Є влучання в житлову чотириповерхівку та онкологічну лікарню. Серед багатьох поранених - чотиримісячна дівчинка та однорічний хлопчик.

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Росія атакувала Запоріжжя КАБами (фото за 23 вересня)
РФ знову атакувала Запоріжжя КАБами (фото за 23 вересня)Фото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/REUTERS

Російська армія атакувала в четвер, 7 листопада, Запоріжжя керованими авіаційними бомбами (КАБ) і ракетами, внаслідок чого є загиблі та багато поренених.

Як повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, РФ завдала п'яти авіаударів. "Є влучання по житлових будинках та лікарні", - написав він у Telegram.

За останніми даними міністерства внутрішніх справ, кількість загиблих зросла до чотирьох, поранених - до 18. 

Серед постраждалих троє дітей  - чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком один і 10 років.

Влучання - в чотириповерхівку та онкодиспансер

За словами Федорова, відомо про щонайменше п'ять локацій, в які влучили КАБи. Одна з них - чотириповерховий житловий будинок. Там зруйновано півтора під'їзда. Є щонайменше один загиблий та двоє госпіталізованих дітей. 

Інша локація - онкологічна лікарня "Велика кількість поранених людей - саме на території онкодиспансеру", - розповів начальник ОВА. Двоє людей, в тому числі працівник медичного закладу, - в тяжкому стані. 

Також зафіксоване влучання в приватний сектор. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), пошкоджені 11 одноповерхових житлових будинків.

Крім того, є влучання в очисні споруди міського водоканалу. На цих двох локаціях постраждалих немає. 

На удар відреагував президент України Володимир Зеленський: "Кожен такий російський удар не тільки вбиває людей і руйнує життя, а й знищує сенс будь-яких слів про те, що нібито не вистачає розмов із Росією, якихось дзвінків у Кремль. Там отримують задоволення від загибелі людей. І тому саме ППО для України, можливість знищувати російську військову авіацію, дозвіл для України на далекобійні удари проти окупанта - ось це є справжнім захистом життя. І я вдячний усім у світі, хто саме із цим допомагає". 

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