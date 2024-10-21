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Удар РФ по Запоріжжю: кількість жертв зросла до 3 (оновлено)

Степан Смишляєв
21 жовтня 2024 р.

Троє людей стали жертвами ракетного удару військ РФ по Запоріжжю. Одна з поранених жінок померла у лікарні, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

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Наслідки удару РФ по Запоріжжю (архівне фото)
Війська РФ завали чергового ракетного удару по Запоріжжю (фото з архіву)Фото: Andriy Andriyenko/AP/picture alliance

Жертвами  ракетного удару російських військ по Запоріжжю у понеділок, 21 жовтня, стали троє людей, повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров в дописі у Telegram. Тіло одного з загиблих рятувальники деблокували з-під завалів.

Станом на 15:00 було відомо також про щонайменше 15 постраждалих внаслідок атаки. Троє поранених перебували у важкому стані, уточнював раніше Федоров. Однак увечері Федоров повідомив, що в лікарні померла 44-річна жінка. Медики кілька годин боролися за її життя.

Загалом внаслідок ракетного удару військ РФ по Запоріжжю пошкоджень зазнали більше 30 будинків, гуртожитки, частково зруйнована двоповерхова будівля дитячого садочку. 

Росіяни пошкодили лінію електропередачі ЗАЕС

Крім того, внаслідок обстрілів російських військ у понеділок знову відключилась одна з ліній електропередачі, яка з'єднує окуповану Запорізьку атомну електростанції (ЗАЕС) із енергосистемою України, повідомили у Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом".

"Наразі станція працює лише на одній лінії, що створює пряму загрозу ядерної та радіаційної аварії", - йдеться в повідомленні компанії у Telegram.

Якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме втрату зовнішнього живлення станції з запуском аварійних дизель-генераторів, однак їхні ресурси обмежені як за часом роботи, так і за наявністю дизпалива, застерігають у компанії. "Таким чином запуск дизель-генераторів означає початок зворотного відрахунку до початку плавлення ядерного палива", - заявили у "Енергоатомі".

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