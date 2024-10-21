Удар по центру Запоріжжя: зруйнований дитсадок, 7 потерпілих

Внаслідок ракетного удару РФ, імовірно - балістикою, в Запоріжжі пошкоджені понад 30 будинків, частково зруйнована двоповерхова будівля дитячого садочка. Відомо вже про сімох постраждалих.

Армія РФ завдала зранку в понеділок, 21 жовтня, ракетного удару по центру Запоріжжя, внаслідок чого поранення дістали семеро людей. Перед "прильотом" повідомлялося про загрозу балістичних ракет.

48-річна жінка та 49-річний госпіталізовані у важкому стані, щонайменше троє постраждалих - у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені понад 30 будинків, зруйнований дитсадок

Пошкоджені понад 30 будинків. "Постраждала велика кількість громадських об'єктів, у тому числі, дитячий садочок, гуртожитки, одноповерхові та багатоповерхові будинки", - написав у Telegram начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що двоповерхова будівля дитсадка - частково зруйнована. "Внаслідок ракетного удару по дитячому садочку постраждали чотири людини, з них двох людей рятувальники дістали з-під завалів", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 19 жовтня російські війська вдарили по центру Запоріжжя двома керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого постраждали щонайменше восьмеро людей.