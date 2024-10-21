  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Удар по центру Запоріжжя: зруйнований дитсадок, 7 потерпілих

Дмитро Шварц
21 жовтня 2024 р.

Внаслідок ракетного удару РФ, імовірно - балістикою, в Запоріжжі пошкоджені понад 30 будинків, частково зруйнована двоповерхова будівля дитячого садочка. Відомо вже про сімох постраждалих.

https://p.dw.com/p/4m17h
Пожежники долають наслідки російської атаки на Запоріжжя у вересні 2024 року
Архівне фото наслідків одного з ракетних ударів РФ по ЗапоріжжюФото: Ukrainian Emergency Service/AFP

Армія РФ завдала зранку в понеділок, 21 жовтня, ракетного удару по центру Запоріжжя, внаслідок чого поранення дістали семеро людей. Перед "прильотом" повідомлялося про загрозу балістичних ракет. 

48-річна жінка та 49-річний госпіталізовані у важкому стані, щонайменше троє постраждалих - у стані середньої тяжкості. 

Пошкоджені понад 30 будинків, зруйнований дитсадок

Пошкоджені понад 30 будинків. "Постраждала велика кількість громадських об'єктів, у тому числі, дитячий садочок, гуртожитки, одноповерхові та багатоповерхові будинки", - написав у Telegram начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. 

У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що двоповерхова будівля дитсадка - частково зруйнована. "Внаслідок ракетного удару по дитячому садочку постраждали чотири людини, з них двох людей рятувальники дістали з-під завалів", - ідеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що ввечері 19 жовтня російські війська вдарили по центру Запоріжжя двома керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого постраждали щонайменше восьмеро людей. 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Наслідки одного з обстрілів Харкова Росією, травень 2024

Росія вдарила по Харкову КАБами - постраждали 12 людей

Росія вдарила по Харкову КАБами - постраждали 12 людей

Російська армія вдарила по Харкову керованими авіабомбами, внаслідок чого постраждали 12 людей.
Конфлікти21 жовтня 2024 р.
Наслідки російського удару по Кривому Рогу, червень 2024

РФ другий день поспіль вдарила балістикою по Кривому Рогу

РФ другий день поспіль вдарила балістикою по Кривому Рогу

Росіяни вдарили балістичною ракетою по району дуже щільної багатоповерхової забудови. Серед постраждалих є дитина.
Конфлікти21 жовтня 2024 р.
Лінії електропередач в Україні

РФ знову вдарила по енергетиці Роменського району Сумщини

РФ знову вдарила по енергетиці Роменського району Сумщини

Російські війська також атакували портову інфраструктуру Одещини.
Конфлікти21 жовтня 2024 р.
Більше публікацій