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Удар РФ по Костянтинівці: число загиблих зросло до 14

Дмитро Шварц
9 серпня 2024 р.

Кількість загиблих внаслідок удару військ РФ по Костянтинівці 9 серпня зросла 14 осіб, поранено 43 людини.

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Український рятувальник (архівне фото)
Український рятувальник (архівне фото)Фото: State Emergency Service of Ukraine in Kyiv/REUTERS

Кількість загиблих внаслідок удару російських військ посеред дня у п'ятницю, 9 серпня, по Костянтинівці у Донецькій області зросла 14 осіб, про що повідомила Донецька обласна прокуратура. "Станом на 17:00, в ході обстрілу загинуло 14 та поранено 43 людини", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що війська РФ нанесли авіаудар по місту Костянтинівка, ймовірно, ракетою "Х-38", а влучання відбулось по місцевому торговельному центру, де знаходились продовольчі та господарські магазини.

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - додали в Донецькій обласній прокуратурі.

За словами генерального прокурора України Андрія Костіна, вже розпочато розслідування за фактом воєнного злочину. "Це терор і варварство. Жодна ситуація на фронті не може бути виправданням для вбивств цивільних", - додав він.

Керівник Донецької обасної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін зазначив, що згодом після першого удару росіяни знову обстріляли Костянтинівку, внаслідок чого було поранено ще двох цивільних.

"Після цинічного ранкового удару по "Еко-маркету" росіяни по обіді знову обстріляли Костянтинівку - цього разу зі "Смерчів" по приватному сектору. Пошкоджено шість приватних будинків і газопровід. Знову і знову змушений повторювати: евакуюйтесь", - закликав він.

Нагадаємо, що у ніч та вранці 9 серпня Росія активно обстрілювала Харківщину, Сумщину та Полтавщину. Водночас генштаб Збройних сил України повідомив про результати успішної атаки на військові об'єкти в РФ.

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