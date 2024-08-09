Ракетний удар по Костянтинівці: кількість загиблих зростає

За останніми даними, у супермаркет в Костянтинівці влучила російська ракета Х-38, також обстріляна пошта. Загинули десятеро людей, 35 поранені.

Внаслідок удару російських військ посеред дня у п'ятницю, 9 серпня, по Костянтинівці у Донецькій області зросла кількість загиблих. Станом на 14.00 за київським часом виявлено десятьох убитих та 35 поранених. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Також встановлено, що у спермаркет влучила російська ракета Х-38.

"Встановлено, що ворог завдав по місту авіаудару ракетою Х-38 і влучив у супермаркет", - написав у Telegram глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Крім супермаркету, у Костянтинівці пошкоджені чотири приватні будинки, 9 крамниць, автомийка, "Нова пошта", торгівельні павільйони і 12 автівок.

У ніч та вранці 9 серпня Росія активно обстрілювала Харківщину, Сумщину та Полтавщину. Водночас генштаб Збройних сил України повідомив про результати успішної атаки на військові об'єкти в РФ.