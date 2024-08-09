Війська РФ ударили по Костянтинівці: четверо загиблих

Четверо людей загинули, понад 20 поранені внаслідок удару російських військ по Костянтинівці вдень у п'ятницю, 9 серпня.

Оновлено: "Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей. Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Щонайменше 24 людини поранено", - написав у Telegram президент України Володимир Зеленський.

Як повідомив раніше глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, "росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет". "Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян", - написав він у Telegram.

У ніч та вранці 9 серпня Росія активно обстрілювала Харківщину, Сумщину та Полтавщину. Водночас генштаб Збройних сил України повідомив про результати успішної атаки на військові об'єкти в РФ.