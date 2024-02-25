Війська РФ повністю зруйнували вокзал у Костянтинівці

Війська РФ завдали низки ударів по Донеччині та Дніпропетровщині. Внаслідок удару по Нікополю загинув чоловік. У Костянтинівці під ударом опинився вокзал.

Війська РФ у ніч на неділю, 25 лютого, завдали масованого удару по Костянтинівці на Донеччині, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Донецькій області. За попередніми даними, удару було завдано ракетами С-300. Одна людина зазнала поранень. Окрім того, руйнувань зазнала будівля залізничного вокзалу, два приватних і 12 багатоквартирних будинків, десятки магазинів, торговельних павільйонів, три заклади освіти і адмінбудівлі, повідомили у поліції.

Як уточнили в "Укрзалізниці", станція, яка тепер повністю зруйнована, вже тривалий час не приймала поїзди і не обслуговувала пасажирів.





"До початку повномасштабного вторгнення Костянтинівка була кінцевою станцією понад десяти поїздів далекого сполучення та понад 15 поїздів приміського сполучення. Сам будівля мала також історичну та мистецьку цінність", - йдеться у повідомленні УЗ у Facebook.

Загалом, як повідомили у поліції Донеччини, війська РФ протягом 24 лютого обстріляли шість населених пунктів: окрім Костянтинівки під ударом опинилися села Кліщіївка, Нетайлове, Новоселівка Перша, Свято-Покровське та Уманське. Пошкоджень зазнали три житлових будинки, навчальний заклад, цивільні авто, газопровід.

Під російським ударом також опинилося місто Селидове, де пошкоджень зазнало кафе. Загалом за ніч постраждали щонайменше 64 цивільних об’єкти, повідомили у поліції.

На Дніпропетровщині загинула людина

25 лютого війська РФ завдали чергового удару по Нікополю Дніпропетровської області. Як зазначив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, російська війська скинули вибухівку з безпілотника на вантажівку, у якій перебував 57-річний чоловік. Він загинув.

"Атака прийшлась на територію одного з підприємств. Пошкоджені будівлі, потрощені вантажівки", - написав Лисак у Facebook.

Загалом у ніч на неділю, 25 лютого, російські війська атакували Україну 18-ма ударними безпілотниками типу Shahed. 16 з них були знищені. Водночас російське міністерство оборони звинуватило Україну в спробі атаки дронами об'єктів на території Росії. За твердженням відомства, два БпЛА знищили над Бєлгородською областю та ще чотири - над Чорним морем.

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