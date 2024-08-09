Росія атакувала вночі Харківщину, Полтавщину і Сумщину

Під час атаки на Україну збиті усі 27 запущених Росією "шахедів". Утім, російські війська вели по українських населених пунктах і реактивний вогонь.

Українські сили протиповітряної оборони в ніч на п'ятницю, 9 серпня, знищили всі 27 ударних дронів типу Shahed, які Росія запустила із району Приморсько-Ахтарськ. Про це у Facebook відзвітував командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Обстріли Харківщини, Сумщини і Полтавщини

Водночас уночі Росія атакувала українські регіони іншими засобами.

У Харківській області області російські війська вночі завдали масованого реактивного удару по житловим кварталам міста Куп'янськ та прилеглих населених пунктів. За попередніми даними, постраждали троє людей, повідомляє українська Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Пошкоджені багатоповерхівки, приватні домоволодіння та об'єкти торгівлі.

Рятувальники наголошують, що працювали під постійними ворожими обстрілами.

На Харківщині протягом ночі росіяни також обстрілювали з реактивних систем залпового вогню Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони. За даними голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів є поранені, пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, а також газові мережі.

Також Сумська область повідомляє про обстріли вночі та вранці 9 серпня. "Вночі та зранку росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманська, Середино-Будська громади", - йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) у Facebook.

Російські війська атакували вночі й Полтавську область, обійшлося без влучань і постраждалих, повідомив голова ОВА Філіп Пронін.