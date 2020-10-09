 Учені б′ють на сполох: у дітей під час пандемії псується зір | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 21.02.2021

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Культура й стиль життя

Учені б'ють на сполох: у дітей під час пандемії псується зір

Дослідження показують, що під час пандемії та локдаунів різко зросла кількість людей, які страждають на короткозорість. Особливо вразливі діти. Що радять німецькі офтальмологи?

Учені б'ють на сполох: у дітей під час пандемії псується зір

Дослідження показують, що під час пандемії та локдаунів різко зросла кількість людей, які страждають на короткозорість. Особливо вразливі діти. Що радять німецькі офтальмологи?

Ви добре бачите або з напругою вдивляється в екран, щоб прочитати цей текст? Може бути, ваш зір останнім часом погіршився? Через соціальну ізоляцію, дистанційні навчання і роботу ми частіше дивимося на екрани комп'ютерів, планшетів і смартфонів. Крім того, більшість людей під час пандемії майже не виходять на вулицю. Постійне фокусування на об'єктах, розташованих поблизу, і нестача денного світла впливають на зір.

Короткозорість розвивається в дитинстві

Малорухливість і активне використання гаджетів особливо погано позначається на дітях і їхньому зорі. Згідно з результатами недавніх досліджень з Нідерландів і Китаю, під час пандемії різко зросла короткозорість, особливо у дітей. Вчені називають це явище "карантинною міопією".

У Китаї, наприклад, дані обстежень понад 120 тисяч школярів у віці від 6 до 13 років показали, що в "рік корони" число дітей, які страждають на короткозорість, різко зросла. Згідно з дослідженням, особливо у дітей у віці 6-8 років міопія діагностувалася втричі частіше, ніж у попередні роки. У цій віковій групі гострота зору погіршилася приблизно на 0,3 діоптрії.

Короткозорість розвивається в дитинстві

Короткозорість розвивається в дитинстві

Різке погіршення зору серед дітей насторожує ще й тому, що вже в ранній юності стає ясно, чи буде людина страждати короткозорістю і потребуватиме засобів для корекції зору. Короткозорість збережеться на все життя. Вона зазвичай починає розвиватися в молодшому шкільному віці і з роками посилюється. Чим раніше почнеться цей процес, тим гірше буде зір. Важка міопія збільшує ризик відшарування сітківки, розвитку катаракти через підвищення внутрішньоочного тиску і навіть повної втрати зору з віком.

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Чим краще освіта, тим гірше зір

За прогнозами Інституту зору імені Браяна Холдена, до середини століття близько п'яти мільярдів осіб, приблизно половина населення світу, страждатимуть короткозорістю. Насамперед у промислово розвинених країнах кількість людей з міопією за останні десятиліття швидко збільшилася. Це пов'язано зі зміненим способом життя. Дослідники виявили також прямий зв'язок між збільшенням можливостей для отримання освіти і погіршенням зору: чим вище рівень освіти, тим більше ризик короткозорості. "В основному це пов'язано з дуже раннім та інтенсивним використанням комп'ютерів, смартфонів і планшетів на шкоду вільному часу на свіжому повітрі", - підкреслює професорка Ніколь Етер (Nicole Eter), директриса офтальмологічної клініки Мюнстерського університету.

У Китаї четверо з п'ятьох молодих людей короткозорі

У Китаї четверо з п'ятьох молодих людей короткозорі

В Азії кількість короткозорих дітей і підлітків вище середнього. Наприклад, після Другої світової війни близько 20-30 відсотків 20-річних жителів Гонконгу, Тайваню та Південної Кореї страждали міопією. Сьогодні їх більше 80 відсотків. У Китаї четверо з п'ятьох підлітків короткозорі. У деяких країнах Азії цей показник досягає 95 відсотків. У Європі цей дефект зору спостерігається у близько половини людей в молодому віці.

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Дистанція і денне світло знижують ризик міопії

Ризик міопії можна знизити, якщо не дивитися занадто довго на об'єкт поблизу, незалежно від того, смартфон це чи цікава книга. Важливо стежити за відстанню і час від часу відводити погляд убік, вдивлятися в далечінь. Допомагає і триваліше перебування на відкритому повітрі, оскільки денне світло перешкоджає подальшому зростанню очного яблука. У приміщенні інтенсивність освітлення в середньому становить від 300 до 500 люксів, а на вулиці в яскравий літній день - близько 100 тисяч люксів. Дослідження, проведені в Скандинавії, показують, що короткозорість посилюється в темну пору року.

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Від синього світла екранів порушується сон

Постійний погляд на екран може перш за все у дітей викликати роздратування, втому і сухість очей. За словами вчених, надмірне використання електронних засобів не тільки призводить до ще більшої короткозорості, але і впливає на просторове сприйняття. Це може привести до нечіткого зору або навіть до розвитку косоокості.

Використання смартфонів у вечірній час може викликати безсоння

Використання смартфонів у вечірній час може викликати безсоння

Крім того, використання смартфонів у вечірній час може бути причиною розладу сну. "Висока частка синього світла на екранах перешкоджає вивільненню гормону мелатоніну, який викликає сонливість", - пояснює Ніколь Етер.

Багато електронних пристроїв вже мають нічний режим, який зменшує випромінювання синього світла. Однак, на думку професорки, щоб сон був міцним і спокійним, варто відмовитися від електроніки приблизно за дві години до сну.

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Очам потрібен відпочинок і світло

Беттіна Ваббельс (Bettina Wabbels) з офтальмологічної клініки Боннського університету радить батькам суворо обмежувати кількість часу, який їхні діти проводять перед моніторами. "З точки зору офтальмологів, дітям до трьох років протипоказані комп'ютери, смартфони або планшети", - нагадує професорка.

Вона рекомендує батькам обмежити дітям від чотирьох до шести років щоденне використання електронної техніки до 30 хвилин. У молодшому шкільному віці допустимий час - максимум одну годину на день, а у віці близько десяти років - до двох годин.

Така порада вченої з Бонна цілком прийнятна і для дорослих, адже багато хто нерідко дивується, чому у них так швидко втомлюються очі.

  • Коли світ навколо зупиняється

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Коли світ навколо зупиняється

    Лауреат різноманітних нагород фотограф Вей Джиан Чан закарбував на своїх світлинах сюрреалістичну атмосферу в майже спорожнілому Лондоні. Більшість його робіт - це колажі, в яких виринають контрастуючі графіті на кшталт "Надія" чи "Омана". На цій роботі зображені два велосипедисти, які проїжджають повз плакати митця Марка Тітчнера. Меседж: "Будь ласка, повірте, ці дні минуть".

  • На них тримається вся система

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    На них тримається вся система

    "Не всі супергерої носять плащі", - таким є меседж фотографа Джорджа Коппока. На своїх портретах він зобразив "системнозначущих" жителів Лідса, які підтримували функціонування міста під час карантину: медичний персонал, а також лікарі, селяни, працівники супермаркетів, поліцейські та волонтери. На фото: медсестра одного з пологових будинків.

  • Розірваний зв'язок

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Розірваний зв'язок

    Серія світлин Флори Луна ґрунтується на ідеї, що вже до карантину між людьми та світом навколо існував фільтр, який тепер лише посилився. "Пандемія не лише встановила більше фізичних меж для наших контактів з іншими, такі як монітори комп'ютерів, маски та перегородки з прозорого пластику, але й посилила межі, які існували в реальному світі".

  • Затиснені у власні домівки

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Затиснені у власні домівки

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  • Під тиском

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Під тиском

    Коли почалася пандемія, ландшафтний фотограф Скотт Стівенс мусив тимчасово припинити свою роботу. Він вирішив опрацьовувати свої світлини за домашнім робочим столом та дати таким чином свою візуальну "заряджену емоціями відповідь на нинішню кризу". Його серія "Під тиском" демонструє настінний барометр поряд із фотографією неба з вікна кімнати фотографа.

  • Фейкова вулична сцена

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Фейкова вулична сцена

    Зазвичай Кріс Сілк фотографує вуличні сцени. Під час карантину він експериментував із власними фотографіями міста: він брав фігури з модельної залізниці свого батька чи інші предмети домашнього вжитку та вмонтовував їх у ту чи іншу сцену з природним доступом світла. "Немає нудних місць для фотографій", - прокоментував він особливі робочі умови.

  • Тваринний світ під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Тваринний світ під час карантину

    Володар різних нагород фотограф Іан Вейд зазвичай фотографує диких тварин на вулицях міста. Тепер же він узявся експериментувати з пластиковими фігурками тварин його дворічної доньки, аби вони виглядали природно. Він відчував на собі багато дивних поглядів, коли лежав на животі в струмку, аби сфотографувати цього пластикового бенгальського тигра.

  • Прогулянка під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Прогулянка під час карантину

    Документальна фотографиня Джастін Дезмонд під час ізоляції познайомилася з абсолютно невідомими їй людьми. "Одного сонячного дня я вийшла зі своєю камерою та запитувала в небагатьох людей, яких зустрічала на своєму шляху, чи можна їх сфотографувати та як вони переживають карантин". Результат - серія фотографій, зроблена на відстані двох метрів від об'єктів.

  • Листи дорогим серцю людям

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Листи дорогим серцю людям

    "Через страх, який ми відчуваємо перед тим, що нам іще доведеться пережити через вірус, ми сумуємо за іншими більше ніж зазвичай", - переконана фотографиня Акіко Дюпон. Це надихнуло її попросити своїх сусідів на півдні Лондона написати листа людині, про яку вони часто думають під час карантину. Семирічна Софія (на фото) написала своїй бабусі в Канаді.

  • Карантинний балет

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Карантинний балет

    11-річний син фотографині Гемми Гріффітс танцює балет. Тренувань під час карантину не було, тож він займався вдома, через що "його надзвичайно довге волосся літало по квартирі". Вона закарбувала його заняття на фото, "аби згадувати про ці дивні часи та закарбувати варту подиву красу його рухів у абсолютно звичайній оселі".

  • Проєкт Надія: танцювальники під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Проєкт "Надія": танцювальники під час карантину

    Фотографиня Сенем Піс так само отримала натхнення від балету. Вона сфотографувала одразу кількох танцівниць і танцівників. "Усі ми раптом опинилися в ситуації, якої ми не могли собі до цього уявити", - написала вона. Для неї танцівники стали водночас символом життєствердного меседжу: "Завжди є надія. Завжди є радість у житті".

    Автор: Елізабет Ґренір


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