У ЄС не змогли домовитися щодо шостого пакета санкцій щодо Росії

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій за першу половину 29 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 29 травня (час київський).

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Постійні представники держав-членів ЄС не досягли на своєму засіданні ввечері неділі згоди щодо шостого пакета санкцій щодо Росії за її війну проти України через питання нафтового ембарго. Комітет постійних представників знову обговорить це питання вранці понеділка, перед позачерговим самітом ЄС, який розпочнеться о другій половині дня. Він має тривати два дні - 30 і 31 травня. "Що я побачив у кімнаті (засідання постійних представників. - Ред.) - це намір усіх держав-членів ЄС працювати над забороною постачання російської нафти на європейські ринки. Питання, як це зробити та як подбати про національні особливості, адже деякі держави ЄС більш залежні від неї, ніж інші", - зазначило високопосадове джерело DW у структурах ЄС.

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На Донбасі російські війська намагаються оточити українських захисників в районах міст Лисичанськ і Сєвєродонецьк, йдеться в вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому в соцмережі Facebook. "Ворог активно застосовує авіацію, сили та засоби ракетних військ і артилерії, радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні. Також російська армія намагається "закріпитися на північно-східних околицях міста Сєвєродонецьк" та вела штурмові дії у напрямку центру міста, кажуть у Генштабі ЗСУ. Інтенсивні обстріли українських позицій росіянами зафіксовано також на Кураховському, Бахмутському, Лиманському, Слов'янському, Авдіївському, Криворізькому, Харківському напрямках.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що кількість цивільних жертв унаслідок війни у десятки разів перевищує жертви серед українських військових. "Це доводить те, що російська армія та Росія воюють з цивільним населенням України, а не з нашими Збройними силами", - сказав Шмигаль в інтерв'ю українській службі ВВС. Він також зазначив, що через російське вторгнення не працює близько 35 відсотків економіки України, а за деякими оцінками - до 50 відсотків. Прогноз падіння ВВП, за словами прем'єра, також становить 30-50 відсотків.

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Чехія має намір найближчим часом відправити Україні додаткові озброєння на суму 600-700 мільйонів крон (у перерахунку близько 24-28 мільйони євро), заявила міністерка оборони Яна Чорнохова в ефірі Чеського телебачення. "Дуже важливо, щоб допомога була безперервною", - наголосила вона, додавши, що з початку російського вторгнення Прага поставила Києву озброєння на суму понад 140 мільйонів євро. Підтвердивши, що серед поставок було й важке озброєння, вона не повідомила подробиці "з міркувань безпеки". За даними ЗМІ, з Чехії в України було поставлено танки Т-72, бойові машини піхоти БМП-1, гаубиці "Дана", а також, можливо, бойові вертольоти радянського типу Мі-24.

++18.23++

ЗСУ отримають із Польщі 18 одиниць сучасних польських САУ KRAB, озброєних 155-міліметровою гаубицею, повідомляє Polskieradio з посиланням на неназване джерело з урядових кіл. Анонімний співрозмовник також повідомив, що польські військові провели вишкіл 100 українських артилеристів, щоб ті змогли згодом самі успішно застосовувати ці САУ в бою. САУ KRAB вже кілька років перебуває на озброєнні польської армії. Контракт на її постачання було укладено у 2016 році. Спочатку передбачалося, що польське військо отримає майже 100 гаубиць. Однак два роки тому міністерство оборони оновило контракт та замовило нові одиниці озброєння. Гаубиці виготовляються компанією Huta Stalowa Wola, нагадує Polskieradio.

++18.09++

У Харкові пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомило "Суспільне.Харків", а також мер міста Ігор Терехов. За словами міського голови, унаслідок обстрілу міста ворожими військами є пораненні та загиблі. Терехов закликав містян не ризикувати й перебувати в безпечних місцях - підвалах, сховищах, станціях метрополітену. Тим часом кореспондент інформагенції Reuters повідомив про кілька потужних вибухів у місті, що прогриміли невдовзі після візиту до Харкова президента України Володимира Зеленського. У північно-західній частині міста видно густий стовп диму, йдеться в повідомленні Reuters.

++17.19++

Російські слідчі порушили кримінальну справу про найманство щодо родича британської парламентарки Хелен Грант. "За наявними даними, він керував атакою групи західних найманців на російську військову техніку в Україні", - йдеться в одному з повідомлень Telegram-каналу Слідчого Комітету Росії (СКР).

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що підсумки проведених минулого тижня переговорів Туреччини з делегаціями Фінляндії та Швеції не були на "очікуваному рівні" і Анкара не може сказати "так" вступу до НАТО країн, які "підтримують тероризм", цитує турецького лідера державний мовник TRT Haber. Туреччина виступає проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, що знаменувало б історичне розширення Альянсу на тлі вторгнення Росії до України. Останні коментарі Ердогана вказують на те, що його опір такому розширенню оборонної спільноти триває. "Поки Таїп Ердоган є головою Турецької Республіки, ми безумовно не можемо сказати "так" країнам, які підтримують тероризм, вступаючи до НАТО", - сказав він журналістам після повернення з поїздки до Азербайджану в суботу. Раніше два джерела повідомили агентству новин Reuters, що переговори в середу практично не просунулися вперед, а коли відбудуться подальші раунди цих перемовин, поки незрозуміло. Щоб уможливити вступ двох північноєвропейських країн до НАТО, потрібна згода усіх 30 членів Альянсу.

++16.28++

Нині близько третини території Харківщини тимчасово окуповано. Про це доповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов президенту України Володимиру Зеленському під час робочої наради щодо ситуації на Харківщині, проведеній у рамках візиту президента в регіон. За словами Синєгубова, п'ять відсотків території області, що були раніше окуповані росіянами, вже звільнено українськими військовими. За його словами, дії російської армії спричинили руйнування 2229 багатоповерхових будинків, з яких 225 зруйновані повністю. Щодо Харкова, то тут найбільших пошкоджень та руйнувань зазнали північні та східні мікрорайони міста - 30,2 відсотка від загального житлового фонду, доповів Зеленському мер міста Ігор Терехов. "Ми ще не можемо повністю обстежити деякі звільнені населені пункти, оскільки там тривають обстріли, провести повноцінне розмінування й розпочати відновлення критичної інфраструктури. Де ми можемо робити це дистанційно - ми це робимо", - сказав Синєгубов, якого цитує пресслужба Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський відвідує Харків

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Зеленський відвідав Харківщину, де зустрівся з українськими військовими. Як повідомила пресслужба Офісу президента, під час візиту глава держави вручив нагороди окремим воякам. "Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!" - сказав Зеленський присутнім на зустрічі з ним українським захисникам Харківщини, цитує пресслужба ОП.

++15.47++

Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова розповіла про тортури, погрози страти та примус до співпраці вивезених до Росії жителів Маріуполя. За її словами, щонайменше 10 відсотків містян, які не проходять фільтрацію, визнаються владою РФ "небезпечними для російського режиму". Їх заарештовують, після чого відправляють до колишньої виправної колонії 52 у селищі Оленівка Донецької області або ж везуть до в'язниці у Донецьку.

Денисова вказала, посилаючись на розповіді звільнених із полону, що під час етапування з Маріуполя українським військовим замотували очі скотчем, одягали на голову мішки, зв'язували руки мотузками, а у полоні катували - "погрожували вбивством, били та принижували". За її словами, з особливою жорстокістю тортури застосовувалися до офіцерського складу Збройних Сил та бійців загону "Азов". Під час допитів українських військовополонених ставили на коліна, били прикладом від автомата на пальцях ніг та відкритих ранах, застосовували плоскогубці, закидали петлю на шию та душили, катували електрострумом, били киянкою та ногами, розповіла Денисова.

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У Берліні поблизу Бранденбурзьких воріт у неділю ввечері відбудеться благодійне музичне шоу з метою підтримки України. В музичному заході візьме участь цьогорічний переможець пісенного конкурсу "Євробачення" - український гурт Kalush Orchestra, а також такі гурти й виконавці як "Океан Ельзи", ONUKA і Альона Альона, повідомили організатори.

Переможці "Євробачення" від України Kalush Orchestra

Крім того, у рамках заходу заплановано відеозвернення президента Володимира Зеленського та кількох лідерів низки європейських держав, зокрема канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz), президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Мета музичного заходу - привернути увагу світової громадськості до війни в Україні, запевняють організатори.

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Також, за даними посольства України в Німеччині, серед учасників заходу будуть і брати Клички, котрі теж звертатимуться відеозв'язком. Шоу, що розпочнеться о 21:00 за київським часом, транслюватиметься на українських телеканалах, причетних до всеукраїнського телемарафону. Вхід на концерт безкоштовний, а зібрані пожертви підуть на медичне обладнання для лікарень України, обіцяють організатори. Очікується, що захід відвідають близько 15 тисяч учасників.

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