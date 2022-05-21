 У ЄС перед самітом востаннє спробують погодити нафтове ембарго проти Росії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.05.2022

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Європа

У ЄС перед самітом востаннє спробують погодити нафтове ембарго проти Росії

Перед самітом ЄС дипломати не полишають спроб в останній момент домовитися щодо ембарго на російську нафту. У Брюсселі переконують, що всі держави Євросоюзу хочуть ухвалити шостий пакет санкцій щодо РФ.

Видобуток нафти у Росії (архівне фото)

Видобуток нафти у Росії (архівне фото)

Комітет постійних представників держав ЄС спробує вранці понеділка, 30 травня, домовитися щодо ембарго на російську нафту, аби таким чином розблокувати шостий пакет санкцій. Це буде остання спроба перед самітом Євросоюзу, який почнеться у другій половині 30 травня та триватиме два дні. На засіданні постійних представників у другій половині дня неділі, 29 травня, не вдалося знайти рішення щодо нафтового ембарго, яке би задовольняло всі 27 держав ЄС. Про це заявили два джерела DW у ЄС.

"Важливо продовжувати працювати та не здаватися, перш ніж це (згода щодо шостого пакета. - Ред.) буде досягнуто. Ще є трохи часу до Європейської Ради (формальна назва саміту ЄС. - Ред.). Це може спрацювати, може й не спрацювати. Але ми зобов'язані спробувати", - зазначив високопосадовий чиновник Євросоюзу.

"Що я побачив у кімнаті (засідання постійних представників. - Ред.) - це намір усіх держав-членів ЄС працювати над забороною постачання російської нафти на європейські ринки. Питання, як це зробити та як подбати про національні особливості, адже деякі держави ЄС більш залежні від неї, ніж інші", - додав співрозмовник DW.

Дипломат: У ЄС всі, включно з Орбаном, за ухвалення шостого пакета санкцій

"Стан справ з шостим пакетом санкцій такий, що ми згодні щодо всіх питань, за винятком одного питання, яке є технічно дуже складним - це нафта (…) Головне питання досі стосується кількох держав ЄС, одна з яких - Угорщина", - заявив, своєю чергою, високопосадовий дипломат однієї з держав Євросоюзу. Крім цього, він назвав Чехію, Словаччину, Болгарію та Хорватію. "Тут нема політичних питань, бо всі ми, і також (прем'єр-міністр Угорщини. - Ред.) Віктор Орбан, згодні, що нам треба ухвалити цей пакет якомога швидше", - переконане джерело DW. За словами дипломата, він не знає, чи досягнуть постійні представники у понеділок згоду, але переконаний, що у питанні нафтового ембарго держави ЄС уже "на фінішній прямій".

Головним опонентом нафтового ембарго у ЗМІ дотепер називали угорського прем'єра Віктора Орбана

Головним опонентом нафтового ембарго у ЗМІ дотепер називали угорського прем'єра Віктора Орбана

Зараз держави ЄС обговорюють швидше ембарго на імпорт російської нафти танкерами з винятками чи відстрочками для трубопровідної нафти. Утім, оскільки внутрішній ринок Євросоюзу є єдиним, це створить нерівні правила гри для компаній з різних держав об'єднання. І питання того, як забезпечити таке часткове ембарго з мінімальними спотвореннями ринку, в ЄС називають дуже складним технічно. На самітах технічні питання зазвичай не вирішують. Тому якщо перед зустріччю на найвищому рівні не буде згоди, а лідери країн Євросоюзу зможуть знайти загальний компроміс, то деталі можуть погодити протягом днів після саміту.

Виступ Зеленського і дев'ять мільярдів

Перша частина саміту в понеділок буде присвячена Україні. Зокрема перед лідерами ЄС відеозв'язком виступить президент Володимир Зеленський. Серед питань, які обговорюватимуть президенти та прем'єри держав Євросоюзу - підтримка України, зокрема ідея макрофінансової допомоги на дев'ять мільярдів євро, і військова та політична підтримка, а також питання конфіскації російських активів. Потім лідери ЄС обговорять енергетику, а у вівторок - оборону та продовольчу безпеку.

Дивитись відео 25:50

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DW.COM

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