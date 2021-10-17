У Варшаві тисячі людей протестували проти видворення мігрантів

У Варшаві тисячі людей вийшли в неділю, 17 жовтня, на мітинг проти видворення нелегальних мігрантів на польсько-білоруському кордоні. Протестувальники пройшли центром столиці з лозунгами "Припиніть тортури на кордоні" та "Ніхто не є нелегальним", повідомляє агенція AFP. За даними місцевих ЗМІ, менші за чисельністю мітинги відбулися в інших польських містах.

Участники звинуватили владу у видворенні мігрантів і в тому, що через оголошення надзвичайного стану на кордоні до них не можуть дістатись правозахисники.

Мітингувальники виступили на захист мігрантів на кордоні з ЄС.

Деякі демонстранти зробили транспаранти з термоковдр, звертаючи увагу на те, що видворення може прирікати мігрантів на смерть від холоду. Ряд плакатів, які несли протестувальники, нагадували про мігрантів, які померли нещодавно на кордоні. З літа, коли зросла кількість нелегалів, які намагаються потрапити в Європу, на східному кордоні Євросоюзу загинули семеро людей, повідомляє AFP.

Протестувальники вказали, що практика видворення в холодну пору року може прирікати мігрантів на смерть.

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Польща хоче побудувати паркан на кордоні

Польща намагається захиститись від міграційної кризи на законодавчому рівні. 14 жовтня парламент ухвалив закон, за якими дозволяється вигнання нелегальних мігрантів, затриманих на кордоні. Таким громадянам також заборонять в'їзд до Польщі терміном від шести місяців до півроку.

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Крім того, законодавці підтримали будівництво паркану з колючого дроту на кордоні з Білоруссю для захисту від нелегальної міграції. Вартість проєкту складе близько 353 мільйонів євро. Схвалити прийняті зміни має президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, Польща звинувачує Білорусь в тому, що режим Олександра Лукашенка навмисне заохочує міграцію біженців, які намагаються потрапити через Білорусь в ЄС. Офіційний Брюссель називає такі дії білоруського правителя "гібридною атакою".