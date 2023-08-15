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У Варшаві провели великий військовий парад

Валерій Сааков
22 хв. тому

У Варшаві з нагоди Дня польського війська пройшов великий військовий парад, у якому взяли участь дві тисячі військовослужбовців і щонайменше 200 одиниць техніки.

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Президент Польщі Анджей Дуда під час параду у Варшаві
Президент Польщі Анджей Дуда під час параду у ВаршавіФото: Kacper Pempel/REUTERS

У Варшаві з нагоди Дня польського війська пройшов великий військовий парад. Як повідомило у вівторок, 15 серпня, агентство dpa, у заході взяли участь близько двох тисяч військовослужбовців і щонайменше 200 одиниць військової техніки. Крім того, майже сто літаків та гелікоптерів було залучено до участі в авіашоу.

Як передало агентство Associated Press (AP), парад проводили попри спекотну погоду - температура повітря у Варшаві сягала 35 градусів Цельсія. Центром міста проїхалися американські танки Abrams, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) на колісному шасі HIMARS та зенітно-ракетні комплекси Patriot, а також південнокорейські самохідні артустановки (САУ) K9 K9 Thunder. У небі пролетіли південнокорейські винищувачі FA-50.

Військовий парад у Варшаві
Військовий парад у ВаршавіФото: Kacper Pempel/REUTERS

Польща активно модернізує армію - укладено угоди зі США та Південною Кореєю

Згідно з актуальними даними міноборони Польщі, склад збройних сил країни налічує 172 500 службовців, включно з кількома десятками тисяч у складі добровольчих формувань нацбезпеки. За планами Варшави, ця цифра має зрости до 300 тисяч.

Крім кількісного збільшення армії, уряд у Варшаві також запланував масштабне переозброєння, на що готовий витратити десятки мільярдів доларів. Зокрема, задля модернізації армії та ВПС Польща уклала багатомільярдні угоди зі США та Південною Кореєю.

Глядачі на військововому параді у Варшаві
Глядачі на військововому параді у ВаршавіФото: Kacper Pempel/REUTERS

Приміром, торік улітку Польща запросила у Південної Кореї 48 винищувачів FA-50 та 48 самохідних гаубиць K9, а також 180 основних бойових танків K2, 24 з яких уже поставлено. Крім того, Варшава закупила 366 американських основних бойових танків Abrams, з яких 250 - у новітній модифікації.

Плани з локалізації виробництва південнокорейських озброєнь

Крім того, плани польського уряду передбачають купівлю сотень одиниць американських РСЗВ HIMARS, а також південнокорейських РСЗВ K239 Chunmoo, що мають схожі з американськими системами тактико-технічні характеристики. В угоді з південнокорейськими зброярами Варшава зуміла домовитися про передачу технологій і локалізацію виробництва, в тому числі й ракет до цих РСЗВ.

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Інші контракти з Сеулом щодо закупівлі партій САУ K9 Thunder і танків K2 Black Panther - так само укладено з можливістю часткової локалізації їхнього виробництва на потужностях польських підприємств.

Як повідомлялося, раніше цього місяця міністр оборони Польщі Маріуш Блащак віддав розпорядження збільшити військову присутність польських військ на кордоні з Білоруссю та дислокувати там додаткову техніку - зокрема, бойові гелікоптери. Також днями Блащак пообіцяв, що Варшава відповість на будь-які провокації з боку найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер", які нині розміщені поблизу білорусько-польського кордону.

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