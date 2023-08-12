Польща обіцяє адекватну відповідь на провокації ПВК "Вагнер"

Польща розуміє, що безпекова ситуація на кордоні з Білоруссю лише погіршуватиметься, тож в країні готові до всього. Військові готові реагувати на загрозу з боку ПВК "Вагнер", заявив міністр оборони Маріуш Блащак.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак пообіцяв, що Варшава відповість на будь-які провокації з боку найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Відповідну заяву польський урядовець зробив у розмові з польським мовником PAP, оприлюдненій у суботу, 12 серпня.

"Переміщення "вагнерівців" до Білорусі становить серйозний виклик для безпеки. Особливо в контексті білорусько-російських гібридних атак на нашому кордоні", - визнав польський урядовець. Він також повідомив, що це питання широко обговорювалося під час липневого саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Вільнюсі.

"Наша позиція чітка - НАТО й союзники готові негайно відповісти на будь-яку агресію, наголосив він. Кожен клаптик польської й союзної території буде захищатися з повною рішучістю", - додав Блащак.

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Блащак: Військові будуть адекватно реагувати на загрозу

Також очільник польського оборонного відомства нітрохи не сумнівається в тому, що провокації на польському кордоні з білоруського боку повторюватимуться і посилюватимуться. Водночас Блащак запевнив, що його відомство постійно моніторить ситуацію й робить все, щоб зміцнити безпеку країни.

На тлі цього він вказав на актуальні заходи, що вживаються задля посилення безпеки на польсько-білоруському кордоні. За його словами, польські військові готові до різних сценаріїв розвитку подій і будуть адекватно реагувати на загрозу.

"Загалом на кордоні та в прикордонних районах буде близько 10 тисяч військовослужбовців, з яких чотири тисячі безпосередньо підтримуватимуть Прикордонну службу. Решта тренуватиметься та охоронятимуть кордон як резервісти. Це - демонтрація присутності польської армії, нашої твердості та рішучості", - наголосив Блащак.

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Нагадаємо, Польща протягом останніх тижнів заявляє про загрозу провокацій на кордоні з боку найманців ПВК "Вагнер", що базуються в Білорусі. "Вагнерівці" в липні почали тренувати білоруську армію, у відповідь на що міністр оборони Польщі Блащак ухвалив рішення перемістити військових з заходу на схід країни, тобто у бік кордону з Білоруссю.

Про плани посилення кордону з Білоруссю заявила і Литва. До аналогічних заходів вдався й уряд Латвії.

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