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ПолітикаСполучені Штати Америки

Агенти ФБР застрелили чоловіка, який погрожував Байдену

Анастасія Шепелева
13 хв. тому

Під час спроби обшуку агенти ФБР застрелили жителя штату Юта, який неодноразово погрожував у соцмережах вбивством найвищого керівництва США з числа демократів.

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Емблема ФБР
Емблема ФБРФото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Чоловік з американського штату Юта, який погрожував президенту США Джо Байдену, був застрелений агентами Федерального бюро розслідувань (ФБР) у середу, 9 серпня, всього за кілька годин до візиту Байден у цей штат.

У ФБР повідомили, що чоловіка застрелили під час спроби вручити йому ордер на обшук. Водночас у бюро відмовилися назвати його особу, заявивши, що розслідування триває.

Чоловікові було близько 70 років, він був прихильником колишнього президента США Дональда Трампа, мав велику колекцію зброї, та неодноразово погрожував у соціальних мережах розправитися з демократами, пише AFP.

Напередодні візиту президента в штат він написав: "Я чув, що Байден приїжджає до Юти. Чищу пил зі снайперської гвинтівки М24. Ласкаво просимо, головний блазень!".

Також він погрожував вбивством віцепрезидентки США Камали Гарріс. "Настав час для вбивства президента або двох. Спочатку Джо, потім Камала!!!" - писав він раніше.

Крім того, чоловік погрожував застрелити окружного прокурора Мангеттена Елвіна Брегга, який висунув звинувачення проти Трампа за те, що той нібито платив перед виборами гроші за мовчання порнозірці.

У своїх соцмережах американець також постив фото власної колекції зброї, зокрема й напівавтоматичної гвинтівки, яку він назвав "викорінювачем демократів".

Байден зараз перебуває з візитом на заході США. Секретна служба, яка охороняє президента, заявила, що "знає про розслідування ФБР щодо особи в штаті Юта", але не надала жодних подробиць.

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