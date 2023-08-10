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ПолітикаЕквадор

В Еквадорі вбили кандидата у президенти

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Кандидата в президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо застрелили після передвиборної зустрічі. Перед цим він скаржився на погрози від лідера злочинного угруповання, пов'язаного з наркоторгівлею.

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Поліція на місці вбивства кандидата в президенти Еквадору Фернандо Вільявісенсіо
Поліція на місці вбивства кандидата в президенти Еквадору Фернандо ВільявісенсіоФото: Juan Diego Montenegro/AP Photo/picture alliance

В Еквадорі застрелили кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо. Як повідомляє агентство AFP у четвер, 10 серпня, за соціологічними опитуваннями, він був другим за популярністю претендентом на президентську посаду після Луїзи Гонсалес.

Трагедія сталася в столиці Еквадору Кіто, коли політик виходив зі стадіону після проведення передвиборного мітингу. За словами очевидців, нападник зробив близько 30 пострілів. Як написала передова газета країни El Universo, Вільявісенсіо був убитий "у стилі кілера трьома пострілами в голову". 

Фернандо Вільявісенсіо
Фернандо ВільявісенсіоФото: Daniel Molineros/Agencia Prensa-Independiente/IMAGO

Поранень зазнали ще дев'ятеро людей, зокрема кандидат у парламент Еквадору, та двоє поліцейських. Одного з імовірних нападників застрелили працівники служби безпеки. 

Відповідальність покладають на організовану злочинність

Президент Еквадору Гільєрмо Лассо, який залишає посаду, звинуватив у вбивстві Вільявісенсіо організовану злочинність та пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Напередодні вбивства Вільявісенсіо скаржився на погрози, які нібито надходили від лідера злочинного угруповання, пов'язаного з наркоторгівлею. Політик був послідовним критиком корупції та організованої злочинності.

В останні роки Еквадор накрила хвиля насильства, пов'язаного з наркоторгівлею, яка в розпал виборчого процесу вже призвела до загибелі мера та кандидата в депутати. Вибори президента, як і планувалося, відбудуться 20 серпня.

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