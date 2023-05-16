У розслідуванні ФБР зв'язків Трампа з РФ знайшли порушення

ФБР не мало достатніх підстав, щоб починати розслідування ймовірних зв'язків штабу Трампа з Росією, вирішив спецпрокурор США Джон Дарем.

Спецпрокурор США Джон Дарем, якого призначили на цю посаду за часів Дональда Трампа, завершив розслідування обставин, за яких Федеральне бюро розслідувань (ФБР) зацікавилося ймовірними зв'язками колишнього президента США з Росією. У своєму звіті, опублікованому в понеділок, 15 травня, Дарем доходить висновку, що у ФБР не було достатніх підстав для проведення розслідування.

"Швидкість і манера", з якою ФБР розпочало розслідування, що ґрунтується, серед іншого, на "непідтвердженій розвідувальній інформації", відображає "значне відхилення від манери", з якою відомство розслідувало аналогічні справи в минулому, ідеться у звіті. За словами спецпрокурора, у окремих співробітників ФБР були "сильні ворожі почуття щодо Трампа".

Трамп задоволений висновками спецпрокурора

Дональд Трамп залишився задоволений висновками, яких дійшов спецпрокурор у своєму звіті. На думку експрезидента, "американську громадськість обдурили", коли мін'юст США і ФБР розпочали розслідування.

Зі свого боку, у ФБР заявили, що допущених помилок під час розслідування можна було б уникнути, якби "десятків коригувальних заходів" було б вжито своєчасно.

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Влада США неодноразово звинувачувала Росію у спробах вплинути на вибори президента 2016 року. Навесні 2019 року було завершено розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про ймовірне втручання РФ у вибори. Спецпрокурор виявив спроби представників Росії втрутитися в передвиборчі перегони, проте не зміг довести змову передвиборчого штабу Дональда Трампа з російською владою.

Після виборів 2020 року американська сторона знову звинуватила РФ у спробах вплинути на результат голосування на користь Трампа. Москва досі заперечувала будь-які звинувачення у втручанні у вибори, називаючи їх безпідставними.