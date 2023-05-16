У розслідуванні ФБР зв'язків Трампа з РФ знайшли порушення
Анастасія Арінушкіна | Максим Сидоржевський
1 год. тому
ФБР не мало достатніх підстав, щоб починати розслідування ймовірних зв'язків штабу Трампа з Росією, вирішив спецпрокурор США Джон Дарем.
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Спецпрокурор США Джон Дарем, якого призначили на цю посаду за часів Дональда Трампа, завершив розслідування обставин, за яких Федеральне бюро розслідувань (ФБР) зацікавилося ймовірними зв'язками колишнього президента США з Росією. У своєму звіті, опублікованому в понеділок, 15 травня, Дарем доходить висновку, що у ФБР не було достатніх підстав для проведення розслідування.
"Швидкість і манера", з якою ФБР розпочало розслідування, що ґрунтується, серед іншого, на "непідтвердженій розвідувальній інформації", відображає "значне відхилення від манери", з якою відомство розслідувало аналогічні справи в минулому, ідеться у звіті. За словами спецпрокурора, у окремих співробітників ФБР були "сильні ворожі почуття щодо Трампа".
Трамп задоволений висновками спецпрокурора
Дональд Трамп залишився задоволений висновками, яких дійшов спецпрокурор у своєму звіті. На думку експрезидента, "американську громадськість обдурили", коли мін'юст США і ФБР розпочали розслідування.
Зі свого боку, у ФБР заявили, що допущених помилок під час розслідування можна було б уникнути, якби "десятків коригувальних заходів" було б вжито своєчасно.
Після виборів 2020 року американська сторона знову звинуватила РФ у спробах вплинути на результат голосування на користь Трампа. Москва досі заперечувала будь-які звинувачення у втручанні у вибори, називаючи їх безпідставними.
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