У РФ арештували 9-го фігуранта справи про теракт у "Крокусі"

Басманний суд Москви заарештував Назрімада Лутфуллої. Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що він міг брати участь "у схемі фінансування терористів".

Басманний суд Москви заарештував до 22 травня дев'ятого фігуранта справи про теракт у "Крокус Сіті Холлі" у Підмосков'ї, у якому загинули щонайменше 143 людини. У Слідчому комітеті Російської Федерації у п'ятницю, 29 березня, заявили, що йому було пред'явлене обвинувачення у скоєнні теракту, що спричинив смерть людей, у складі організованої групи.

Як повідомляє російське державне агентство "Интерфакс", йдеться про 24-річного Назрімада Лутфуллої родом з Таджикистану, який проживав у Москві у хостелі. Чоловік нібито ніде не працює, не одружений, не має дітей, повідомляє російське агентство "РИА Новости".

Про затримання ще одного підозрюваного напередодні прозвітував голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. За його словами, він міг брати участь "у схемі фінансування терористів".

143 загиблих і понад 180 поранених у "Крокусі"

За останніми офіційними даними, внаслідок нападу на "Крокус Сіті Холл" загинули 143 людини, ще понад 180 постраждали. Відповідальність за теракт у Підмосков'ї взяв на себе афганський підрозділ терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) "Вілаят Хорасан".

За майже три доби після трагедії президент РФ Володимир Путін уперше визнав, що напад був "скоєний руками радикальних ісламістів", однак додав, що Кремль "цікавить, хто замовник". Більшу частину свого виступу на спеціальній нараді Путін присвятив спробам якимось чином пов'язати теракт з Україною та закидам проти країн Заходу.

Україна заперечує будь-яку причетність, що підтверджують також західні країни, зокрема США, Великобританія та Німеччина.

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Буданов: Кремль заздалегідь знав про підготовку теракту в РФ

Більше того, за даними начальника Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Кирила Буданова, Росія знала про підготовку теракту на її території щонайменше за місяць до трагедії. "Для чого вони допустили, щоб це сталося - є кілька варіантів. Перший: це, як у них прийнято, боротьба "веж", аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант: вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну", - припустив Буданов.

Він звернув увагу на те, що Кремль уже тричі змінював версії того, що сталось у "Крокус Сіті Холлі", намагаючись хоч якось пов'язати теракт з Україною, зокрема, звинувативши і самого Буданова.

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