У Польщі оголосили результати місцевих виборів

Згідно з остаточними результатами підрахунку бюлетенів, найбільше голосів на місцевих виборах отримує ПіС, однак політсила Туска контролюватиме більше регіональних зборів, ніж партія Качинського.

Центральна виборча комісія Польщі оприлюднила ввечері понеділка, 8 квітня, остаточні результати місцевих виборів, проведених напередодні. Згідно з офіційними даними, найбільшу кількість голосів здобула опозиційна партія "Право і справедливість" (ПіС) Ярослава Качинського - 34,27 відсотка. Натомість "Громадянська коаліція" чинного прем'єра країни Дональда Туска отримала меншу підтримку - 30,59 відсотка. Водночас політсили із правлячої коаліції - "Третій шлях" (об'єднання Польської селянської партії та партії "Польща 2050") і "Лівиця" - набрали 14,25 і 6,32 відсотка відповідно. Ультраправа "Конфедерація" отримала 7,23 відсотка голосів, повідомили в Центрвиборчкомі.

Загалом згідно з даними підрахунку голосів, ПіС Качинського тепер контролюватиме сім з 16 регіональних зборів, однак політсила Туска матиме більшість у решті дев'яти регіональних зборів, зазначає інформагенція Reuters.

Тріумф соратника Туска у Варшаві

Тим часом агенція dpa уточнює, що ПіС здобула контроль над регіонами з переважно сільським населенням, а політсила Туска - там, де переважає міське населення. Зокрема "Громадянська коаліція" здобула переконливу перемогу в Варшаві, де чинний мер Рафал Тшасковський був переобраний на посаду ще в першому турі голосування, отримавши 59,9 відсотка голосів. Так само непогані результати для партії Туска зафіксовано в портовому місті Гданськ та в четвертому за величиною польському місті Лодзь. У Гданську в першому турі голосування перемогу здобула мерка Олександра Дулкевич, а в Лодзі переобрали так само чинну мерку Ганну Здановську.

ПіС зберегла контроль над південними й східними регіонами країни, де традиційно сильний вплив Римо-католицької церкви, уточнює dpa. Також, за даними агенції, результат нинішніх виборів фактично повторює результати, досягнуті на виборах до Сейму Польщі в жовтні минулого року.

Недільне голосування стало першим виборчим випробуванням для коаліційного уряду Туска майже через чотири місяці після того, як він прийшов до влади. Тоді "Громадянська коаліція" теж поступилася "ПіС", але створила коаліційну більшість у парламенті з двома іншими політсилами.

Під час нинішніх місцевих виборів поляки голосували за мерів, депутатів місцевих рад і представників до 16 регіональних зборів країни. Другий тур голосування відбудеться 21 квітня, але лише там, де кандидати в мери не набрали щонайменше 50 відсотків голосів.