Дональда Туска обрано прем'єром Польщі

Польські депутати підтримали призначення Дональда Туска на посаду прем'єра країни. 12 грудня Туск виступить у парламенті з промовою, в якій викладе плани свого уряду.

Нижня палата парламенту Польщі (Сейм) у понеділок, 11 грудня, обрала лідера центристської партії "Громадянська коаліція" Дональда Туска прем’єр-міністром країни. "За" його кандидатуру проголосували 248 депутатів, "проти" - 201 парламентар.

Це голосування фактично завершує вісім років правління партії "Право і справедливість" (ПіС) та готує підґрунтя для налагодження відносин з Європейським Союзом, пише агенція Reuters. Раніше Туск заявив про намір розблокувати кошти, призначені Польщі від ЄС. Йдеться про 35 мільярдів євро з COVID-фонду, які Європейська Комісія заморозила через порушення принципу верховенства права урядом "ПіС". У вівторок, 12 грудня, Туск виступить у парламенті з промовою, в якій викладе плани свого уряду, а 13 грудня може скласти присягу на посаді прем'єра.

"Він (Туск. - Ред.) відмовився від комфортного життя, яке міг мати після того, як був президентом Європейської ради, і повернувся боротися за перемогу демократії, порядності та справедливості", - заявив лідер правоцентристської партії "Польська селянська партія" (PSL) Владислав Косіняк-Камиш, яка входить до коаліції, після голосування в Сеймі.

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Зеленський: Майбутнє України та Польщі - у єдності

Призначення Туска на посаду прем'єра вже привітав президент України Володимир Зеленський. "Майбутнє України та Польщі - у єдності, взаємній підтримці та стратегічному партнерстві задля перемоги над спільним ворогом. Коли ми стоїмо пліч-о-пліч, свобода обох наших народів нездоланна," - написав він у X.

При цьому Зеленський висловив вдячність Польщі за підтримку та допомогу. "Разом ми посилюємо одне одного та всю нашу Європу. Переконаний, що Україна та Польща залишатимуться відданими справі захисту глобальної свободи", - наголосив він.

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Нагадаємо, раніше у понеділок уряд, запропонований чинний прем'єр-міністром Польщі Матеушом Моравецьким, не отримав вотум довіри у Сеймі.

За підсумками парламентських виборів у Польщі 15 жовтня "Громадянська коаліція", яку очолює Туск, разом із також нині опозиційним блоком "Третій шлях" і коаліцією лівих "Лівиця" отримала більшість у парламенті - 248 депутатів. Тоді як "ПіС", хоч і здобула найбільше голосів виборців, має в оновленому складі Сейму 194 з 460 депутатів.