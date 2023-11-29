Блокада на кордоні: Туск звинуватив Варшаву у бездіяльності

Лідер опозиції Польщі Дональд Туск розкритикував чинний уряд у Варшаві за його реагування на ситуацію з тим, що польські перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною.

Лідер польського опозиційного альянсу "Громадянська коаліція" Дональд Туск, який у грудні може знову стати прем'єр-міністром Польщі, заявив, що бездіяльність нинішнього уряду країни щодо блокування перевізниками кордону з Україною ставить під загрозу польсько-українські відносини, повідомляє Polska Agencja Prasowa.

На думку Туска, бездіяльність уряду його опонента Матеуша Моравецького в цьому питанні - "непростима". "Таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини та не дбаємо про польські інтереси", - заявив Туск у вівторок, 28 листопада, у Сеймі, додавши, що уряд ставить усіх "у дуже складну ситуацію".

Туск: Польща з Україною мають "жити в дружбі"

Лідер польської опозиції також заявив, що спочатку, коли це було доречно, влада у Варшаві демонструвала радикально проукраїнську позицію, "повністю забуваючи про польські інтереси". Натомість, за його словами, "з Україною треба жити в дружбі, підтримці", але водночас не нехтувати національними інтересами Польщі.

"Вони повністю цим знехтували, а коли зрозуміли, що це розлютило людей, почали розігрувати антиукраїнську карту, а згодом взагалі відвернулися від проблеми на кордоні", - вважає Туск.

Нагадаємо, що польські перевізники з 6 листопада блокують рух на трьох КПП - "Корчова-Краківець", "Дорогуськ-Ягодин" і "Гребенне-Рава-Руська". З 23 листопада страйк поширили на КПП "Медика-Шегині". Таким чином вони демонструють протест проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських перевізників.

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Туска визнали найвпливовішою людиною Європи

Напередодні видання Politico назвало Туска найвпливовішою людиною Європи. "Польща стоїть на порозі нової ери Туска, і вітер змін знову дме. Це крихта надії для центристів на всьому континенті, які з розпачем спостерігали, як популістські сили переміщуються в уряди", - пише Politico.

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