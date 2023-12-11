Сейм Польщі не підтримав уряд Моравецького

На підтримку уряду Моравецького висловились 190 депутатів Сейму, тоді як проти нього - 266 депутатів. Тепер польські депутати голосуватимуть щодо вотуму довіри уряду Дональда Туска.

Уряд, запропонований чинний прем'єр-міністром Польщі Матеушом Моравецьким, у понеділок, 11 грудня, не отримав вотум довіри у нижній палаті парламенту Польщі (Сеймі). З 456 депутатів, які взяли участь у голосуванні, 266 висловили недовіру Моравецькому, натомість на його підтримку проголосувало 190 депутатів.

У своїй промові перед парламентом Моравецький, який обіймав посаду прем'єра з 11 грудня 2017 року, розповідав про досягнення свого уряду та прагнення до примирення в суспільстві. "Ми повинні покласти край війні між поляками", - цитує його агенція Associated Press.

Це голосування фактично завершує вісім років правління партії "Право і справедливість" (ПіС) і дає "зелене світло" опозиції на чолі з колишнім прем'єром Польщі Дональдом Туском для початку формування нового уряду. Очікується, що у вівторок, 12 грудня, він може отримати вотум довіри у Сеймі, а 13 грудня може скласти присягу на посаді прем'єра.

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Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів у Польщі 15 жовтня "Громадянська коаліція", яку очолює Туск, разом із також нині опозиційним блоком "Третій шлях" і коаліцією лівих "Лівиця" отримала більшість у парламенті - 248 депутатів. Тоді як "ПіС", хоч і здобула найбільше голосів виборців, має в оновленому складі Сейму 194 з 460 депутатів.

Попри це президент Польщі Анджей Дуда, близький до "ПіС", доручив формування уряду дотеперішньому прем'єру Моравецькому. Представники опозиції звинуватили президента в тому, що він хоче затягнути процес формування нового уряду на кілька тижнів.