Місцеві вибори у Польщі: коаліція Туска закріпила результат

Право і справедливість" Ярослава Качинського набирає 33,7 відсотків голосів, тоді як "Громадянська коаліція" чинного прем'єра Туска - 31,9 відсотка. Ще 20 відсотків набирають "Третій шлях" і "Лівиця" із коаліції.

Опозиційна партія "Право і справедливість" (ПіС) Ярослава Качинського здобула перевагу на місцевих виборах в Польщі, які відбулися у неділю, 7 квітня. Проте сукупні результати голосування за три політсили правлячої коаліції закріплюють результат коаліції Туска.

Дані екзит-полу Ipsos свідчать про те, що ПіС набрала 33,7 відсотка голосів, тоді як "Громадянська коаліція" чинного прем'єра Дональда Туска - 31,9 відсотка, передає АР. У той же час політсили із правлячої коаліції - "Третій шлях" (об'єднання Польської селянської партії і партії "Польща 2050") і "Лівиця" - набрали 13,5 і 6,8 відсотків відповідно. Ультраправа "Конфедерація" отримує попередньо 7,5 відсотка голосів.

За даними екзит-полу, мер Варшави Рафал Тшасковський, який є соратником Туска, уникне другого туру після того, як він набрав попередньо майже 60 відсотків голосів. Польський прем'єр назвав Тшасковського "героєм" вечора, але визнав, що консервативні регіони, які підтримують його опонентів, виявилися більш мобілізованими. Туск також вважає, що деякі з його прихильників могли не проголосувати через гарну погоду, оскільки неділя була виключно теплим і сонячним днем.

І Туск, і Качинський заявили про перемогу на виборах

Дональд Туск вважає результати місцевих виборів переможними. "Перемога проєвропейських сил на парламентських виборах 15 жовтня тепер повторилася і на місцевих виборах", - прокоментував він.

Тим часом Ярослав Качинський також заявив про перемогу та зазначив, що результат став посланням до тих, хто не рахувався з партією. "Чутки про мою смерть надто перебільшені", - сказав він, запозичивши відому фразу письменника Марка Твена.

Недільні вибори стали першим виборчим випробуванням для коаліційного уряду Туска майже через чотири місяці після того, як він прийшов до влади. Під час місцевих виборів поляки голосували за мерів, депутатів місцевих рад і представників до 16 регіональних зборів країни.

Другий тур голосування відбудеться 21 квітня у разі, якщо кандидати в мери не наберуть щонайменше 50 відсотків голосів.