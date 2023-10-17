Вибори у Польщі: пораховано всі голоси, ПіС без більшості

Найбільше голосів на парламентських виборах у Польщі набрала правляча партія "Право і справедливість". Утім, вона не зможе самостійно сформувати уряд, а більшість інших політичних сил не збираються з нею співпрацювати.

Національна виборча комісія Польщі у вівторок, 17 жовтня, оприлюднила дані підрахунку 100 відсотків голосів на парламентських виборах, що пройшли у країні в неділю, повідомляє агенція PAP.

До парламенту країни проходять п'ять політичних сил і об'єднань:

Правляча Партія "Право і справедливість" (ПіС) - 35,38 відсотка (194 мандати);

Опозиційний блок "Громадянська коаліція" - 30,7 відсотка (157 мандатів);

Опозиційний блок "Третій шлях" - 14,4 відсотка (65 мандатів);

Коаліція лівих "Лівиця" - 8,61 відсотка (26 мандатів);

Ультраправа партія "Конфедерація" - 7,16 відсотка (18 мандатів).

Явка на парламентських виборах в Польщі склала понад 74 відсотки, встановивши історичний рекорд.

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ПіС бракує голосів і союзників

Хоча офіційні результати виборів дещо відрізняються від даних екзитполів - ПіС і "Громадянська коаліція" набрали дещо менше голосів, а "Третій шлях" і "Конфедерація" дещо більше - це суттєво не вплине на розподіл сил в парламенті.

Наразі ПіС бракує голосі для формування уряду, навіть за умови підтримки "Конфедерації". Більш вірогідним видається створення коаліції і формування уряду "Громадянською коаліцією", "Третім шляхом" і "Лівицею".

Утім, президент Польщі Анджей Дуда має намір дозволити ПіС спробувати першими сформувати уряд.

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