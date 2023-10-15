Польща: лідирує влада, але уряд може сформувати опозиція

За даними екзитполів на парламентських виборах у Польщі, правляча партія "Право і справедливість" набирає 36,8% голосів, утім сформувати коаліцію можуть три опозиційні сили, які разом здобудуть більшість у парламенті.

За даними післявиборчих опитувань, проведених у неділю, 15 жовтня, соціологічним інститутом Ipsos, 36,8 відсотка виборців у Польщі віддали голоси за правлячу партію "Право і справедливість" (ПіС). Вона може отримати у парламенті 200 місць з 460.

Друге місце за кількістю голосів посіла опозиційна ліберально-консервативна "Громадянська платформа" колишнього прем'єр-міністра Дональда Туска. Вона дістала 31,6 відсотка голосів, що може їй дати 163 місця в парламенті. Разом нею опозиційні "Третій шлях" та "Нові ліві", за даними екзитполів, отримують у парламенті 248 місць і можуть сформувати уряд.

Лідер опозиції Туск заявив, що результат виборів ознаменував "кінець правління ПіС", яка очолювала уряд протягом восьми років. "Польща перемогла, демократія перемогла, ми відсторонили їх від влади", - сказав він.

Вибори позначилися високою явкою: станом на 17:00 центральна виборча комісія Польщі повідомляла, що участь у них взяли 57,5 відсотка виборців. Офіційні результати з виборчих дільниць почнуть надходити 16 жовтня.

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