У Польщі провалився референдум про мігрантів - екзитпол

Низька явка на референдумі, який пройшов у Польщі паралельно з парламентськими виборами, робить його результати не обов'язковими до впровадження. На нього були винесенні чотири питання, зокрема, щодо прийняття мігрантів.

У національному референдумі, який проходив у Польщі паралельно з парламентськими виборами у неділю, 15 жовтня, проголосували близько 40 відсотків громадян, повідомляє "Польське радіо" з посиланням на результати екзитполу IPSOS. Для того, щоб він мав обов'язкову силу, в голосуванні мали взяти учать понад 50 відсотків виборців.

Після підрахунку голосів Національною виборчою комісією Польщі на 10,43 відсотка дільниць явка на референдумі склала 43,91 відсотка.

При цьому, за даними екзитполів, на самих виборах явка склала близько 73 відсотків. Раніше опозиція закликала своїх виборців бойкотувати референдум, зауважує AP.

Питання про "прийняття тисяч нелегальних іммігрантів" і "розпродаж держмайна"

На референдум були винесені чотири питання:

Чи підтримуєте ви розпродаж держмайна іноземним компаніям, що веде до втрати контролю за стратегічними секторами економіки?

Чи підтримуєте ви підвищення пенсійного віку до 67 років для жінок та чоловіків?

Чи підтримуєте ви прийняття тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки згідно з програмою ЄС з розселення мігрантів?

Чи підтримуєте ви знесення паркану на кордоні Польщі з Білоруссю?

На всі питання, винесені на референдум, за попередніми підрахунками виборчої комісії, більшість виборців відповіли "ні". За даними екзитполу IPSOS, які наводить видання Rzeczpospolita, негативні відповіді на кожне з питань дали більше 96 відсотків людей, які брали участь у голосуванні.

Туск: Це кінець правління ПіС

Представники двох політичних сил, які, за даними опитувань, набрали найбільше голосів - правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС) і опозиційної "Громадянської платформи"- вже прокоментували результати виборів, пише "Польське радіо".

Так, голова ПіС Ярослав Качинський назвав перше місце його політичної сили (за останніми даними екзитполів - 36,6 відсотка) великим успіхом і зазначив, що це вже четверті парламентські вибори, які виграла його політична сила.

"Це великий успіх нашої формації та нашого проєкту для Польщі. Перед нами постає питання, чи можна змінити цей успіх у наступному терміні. Незалежно від того, чи ми при владі, чи в опозиції, ми будемо всіляко цей проєкт втілювати", - зазначив Качинський. Він також додав, що розраховує на остаточний успіх своєї партії, і пообіцяв, що незалежно від розподілу голосів, ПіС зробить усе для перемоги.

Своєю чергою лідер "Громадянської коаліції" Дональд Туск назвав день виборів "одним із найпрекрасніших днів польської демократії, який відкриває нову еру - відродження нашої Республіки Польща".

Він зазначив, що результат виборів ознаменував "кінець правління ПіС", яка очолювала уряд протягом восьми років. "Польща перемогла, демократія перемогла, ми відсторонили їх від влади", - сказав він.

Хоча "Громадянська платформа" посіла лише друге місце на виборах, вона дістала попередньо 31 відсоток голосів, що може їй дати 163 місця в парламенті. Разом з нею опозиційні "Третій шлях" та "Нові ліві", за даними екзитполів, отримують у парламенті 248 місць і можуть сформувати уряд.

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