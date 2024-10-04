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У Пентагоні пояснили, чому не збиватимуть ракети і дрони РФ

Дмитро Шварц
4 жовтня 2024 р.

У Пентагоні вважають, що збиття ракет та дронів з території країн-членів НАТО буде втягуванням Альянсу у війну з РФ.

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Заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх
За словами Сінгх, Україна змогла успішно захиститися від російських ударів по своїх містах, по населенню, по інфраструктуріФото: ack Sanders/DoD/ZUMA Press Wire/picture alliance

Північноатлантичний альянс під час російських атак не буде перехоплювати ракети та безпілотники над Україною чи з території країн-членів НАТО. Про це під час брифінгу у четвер, 3 жовтня, заявила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Відповідаючи на черговий заклик президента України Володимира Зеленського допомогти перехоплювати іранські ракети і безпілотники над Україною, як союзники по НАТО це роблять у випадку з атаками на Ізраїль, Сінгх зазначила, що мова йде "про два дуже різні ландшафти і поля бою". 

За її словами, Україна раніше дуже успішно використовувала "засоби протиповітряної оборони та інші можливості, щоб продовжувати відвойовувати свою територію".

"Держсекретар (Ентоні Блінкен. - Ред.) щойно розмовляв з паном Умєровим (міністром оборони України. - Ред.), щоб отримати останню інформацію з поля бою, щоб краще зрозуміти, які ще сили і засоби їм можуть знадобитися, якщо такі є. Президент взяв на себе зобов'язання, що Сполучені Штати не вступають в Україну, але ми підтримуємо Україну в її зусиллях повернути свою суверенну територію", - зазначила вона.

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Також Сінгх відкинула можливість збиття з території Польщі чи Румунії ракет і дронів, якими Росія атакує Україну.

"Це було б втягненням нас у війну в інший спосіб. А зараз ми відчуваємо, що Україна змогла успішно захиститися від російських ударів по своїх містах, по населенню, по інфраструктурі. І ми продовжуватимемо переконуватися, що вони мають необхідну для цього підтримку", - заявила вона.

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