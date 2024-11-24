У Норвегії нагадали про найбільшу гуманітарну кризу у світі

Ситуація в північноафриканському Судані більш драматична, ніж в Україні, Секторі Гази і Сомалі разом узятих, заявив генеральний секретар Ради біженців Норвегії.

Гуманітарна криза в Судані більш драматична, ніж в Україні, Секторі Гази і Сомалі разом узятих, заявив генеральний секретар Норвезької ради у справах біженців (NRC) Ян Егеланд в інтерв'ю агенції dpa, опублікованому у неділю, 24 листопада.

"На карту поставлені 24 мільйони життів у Судані. Ми спостерігаємо невпинний відлік часу до голоду, відчаю і краху цілої цивілізації", - пояснив він.

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За словами Егеланда, який повернувся після поїздки до регіону Дарфур на заході Судану, конфлікти, подібні до тих, що відбуваються в Україні та на Близькому Сході, не повинні відволікати увагу від страждань людей в Судані.

"Якщо ми всі згодні з тим, що людське життя однаково цінне в будь-якій точці світу, то Судан повинен бути на першому місці в списку наших турбот зараз", - наголосив він.

Конфлікт у Судані триває вже майже 600 днів

Егеланд заявив, що бачив у багатьох районах, в тому числі і в тих, де раніше працювала NRC, "дуже чіткі ознаки жахливої війни". "Будинок за будинком, район за районом, спалені, зруйновані і розграбовані", - зазначив він.

Судан втягнутий у криваву боротьбу за владу з квітня 2023 року між правителем Абделем Фаттахом аль-Бурганом і його колишнім заступником Мухаммедом Хамданом Дагало. Понад 11 мільйонів людей переховуються в Судані та сусідніх країнах. За повідомленнями, конфліктуючі сторони скоюють серйозні злочини проти людяності, включаючи етнічні переміщення в регіоні Дарфур.

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Егеланд попередив, що внаслідок конфлікту, який триває вже майже 600 днів, "назріває" ситуація, подібна до 2015 року, коли мільйони біженців з охоплених війною країн, в тому числі Сирії, перетнули Середземне море і опинилися на порогах європейських країн.

"Я не думаю, що Німеччина і Європейський Союз, Скандинавія і Франція хотіли б цього", - зазначив він, додавши, що інвестиції в Судан не тільки допоможуть утримати людей від пошуку кращих можливостей в інших країнах. За його словами, це "єдине", що відповідає європейським ідеалам та інтересам.

МКЧХ: У світі нині понад 120 збройних конфліктів

У інтерв'ю Deutschlandfunk, оприлюдненому 12 листопада, президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Мір'яна Сполярич Еґґер (Mirjana Spoljaric Egger) закликала міжнародну спільноту на тлі воєн на Близькому Сході та в Україні "не випускати з поля зору" інші конфлікти.

"Зі зрозумілих причин фокус уваги світової спільноти зосереджений на війнах на Близькому Сході та в Україні, але зараз у світі мають місце близько 120 інших збройних конфліктів, що спричиняють велику кількість жертв", - наголосила Сполярич.

Президентка МКЧХ навела як приклад конфлікт у Судані, який, за її словами, уже майже не потрапляє в центр уваги засобів масової інформації.

Нагадаємо, наприкінці вересня міністерка юстиції Норвегії Емілія Енгер Мель заявила про те, що влада країни більше не надаватиме автоматично статус тимчасового захисту усім українським біженцям. За даними норвезької влади, впродовж останніх двох з половиною років ця скандинавська країна з населенням 5,6 мільйона жителів, прийняла близько 85 тисяч українських біженців.