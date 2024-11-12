Президентка МКЧХ: У світі нині понад 120 збройних конфліктів

Для подолання їх наслідків міжнародна спільнота має докладати більше зусиль, адже гуманітарні кризи, спричинені ними, уже не можна подужати, наголосила Мір'яна Сполярич.

На тлі воєн на Близькому Сході та Росії проти України президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Мір'яна Сполярич Еґґер (Mirjana Spoljaric Egger) закликала міжнародну спільноту "не випускати з поля зору" інші конфлікти. "Зі зрозумілих причин фокус уваги світової спільноти зосереджений на війнах на Близькому Сході та в Україні, але зараз у світі мають місце близько 120 інших збройних конфліктів, що спричиняють велику кількість жертв", - наголосила Сполярич в інтерв'ю Deutschlandfunk, оприлюдненому у вівторок, 12 листопада. Спричинені ними гуманітарні кризи більше не можна "подужати", зазначила президентка МКЧХ.

Президентка МКЧХ навела як приклад конфлікт у Судані, який, за її словами, уже майже не потрапляє в центр уваги засобів масової інформації. Близько одинадцяти мільйонів людей були переміщені в цій країні, і половина її населення залежить від гуманітарної допомоги. Сполярич закликала міжнародну спільноту надавати більше гуманітарної підтримки кризовим регіонам і запобігати конфліктам.

Читайте також: На четвертий день: МКЧХ зробив заяву щодо знищення Каховської ГЕС

Ідеться, за її словами, зокрема, про дотримання міжнародного гуманітарного права, тобто Женевських конвенцій. Держави, які готують і тренують власні війська і підтримують інші країни економічно і військово, повинні дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, наголосила Сполярич. "І тільки у разі застосування і дотримання цих правил під час війни, можна обмежити кількість жертв і уникнути масового руйнування інфраструктури", - зазначила президентка МКЧХ. Напади на цивільну інфраструктуру стоять на заваді наданню гуманітарної допомоги, яку, зокрема, надає і МКЧХ, співробітники якого наражаються на небезпеку. Зокрема, зазначила Сполярич, не надається допомога пораненим дітям, яка могла б бути надана.

Читайте також: МКЧХ повідомив про обстріл свого офісу в Газі та загиблих біженців

МКЧХ є приватною гуманітарною організацією, заснованою у 1863 році у Женеві, повноваження якої базуються на міжнародному гуманітарному праві для захисту жертв міжнародних і внутрішніх збройних конфліктів.