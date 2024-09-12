Троє працівників Червоного Хреста загинули на Донбасі

Три співробітники загинули, два поранені внаслідок обстрілу Росією прифронтового району Донеччини, де планувалась роздача гуманітарної допомоги. МКЧХ "категорично засудив" напад на персонал, не вказавши, хто його вчинив.

Троє громадян України, штатних працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), загинули, ще двоє працівників отримали поранення через російський обстріл у Донецькій області. Про це у четвер, 12 вересня, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Артилерійський обстріл РФ здійснила по селу Віролюбівка, працівники МКЧХ перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу.

На обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський. "Світ повинен реагувати жорстко й принципово. Не можна залишатися байдужим - і країнам, і міжнародним організаціям. Тільки разом світ може змусити Росію припинити цей терор і змусити Москву шукати миру", - йдеться в його каналі у Telegram.

У МКЧХ "категорично засудили" обстріл

У Червоному Хресті відреагували на загибель трьох працівників, "категорично засудивши" атаку.

Президентка МКЧХ Мір'яна Сполярич розповіла, що загиблі члени організації мали роздавати дрова та паливні брикети мешканцям Віролюбівки. "Я вкрай категорично засуджую напади на персонал Червоного Хреста. Абсолютно неприпустимо, щоб місця роздачі гуманітарної допомоги потрапляли під обстріли. Сьогодні наші серця розбиті", - цитує Сполярич сайт МКЧХ .

В організації розповіли, що групи співробітників МКЧХ регулярно присутні в Донецькій області, і що їхні транспортні засоби чітко позначені емблемою Червоного Хреста.

У повідомленні організації не вказується, хто здійснив обстріл. "Загибель трьох співробітників МКЧХ сталася на тлі різкого зростання кількості загиблих гуманітарних працівників по всьому світу протягом останніх двох років", - вказали у організації.